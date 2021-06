Karina Jelinek estuvo en boca de todos en las últimas horas a partir de un video suyo que se viralizó y que la llevó a ser tendencia en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la mediática, que acababa de ducharse y estaba con un toallón en la cabeza y una bata de baño cubriendo su desnudez, estaba contando en un 'Vivo' de Instagram a sus seguidores sobre su paso por el programa que conduce Jay Mammón por América Televisión, 'Los Mammones'.

La expareja de Leonardo Fariña relató que la producción le había regalado dos paletas que llevaban su rostro de un lado, y del otro, una contenía la palabra "sí" y la otra "no". A continuación, Karina, que está acostumbrada a interactuar con su fanaticada por las noches en las redes, les propuso un juego: "Ahora con las preguntas que ustedes me hagan yo les voy a contestar. ¿Qué les parece?", expresó.

EL VIDEO

Sin embargo, la atención de sus 1845 espectadores se centró principalmente en un accidente hot que tuvo la modelo de 40 años, quien por un descuido, se le corrió la bata de baño blanca y enseñó sin querer uno de sus pechos. Y los internautas, muy atentos, no perdieron la oportunidad para capturar el momento con imágenes, que horas más tarde llegaron a manos de Ángel de Brito.

El sagaz conductor de 'Los Ángeles de la Mañana' reposteó el video de Karina Jelinek en su cuenta oficial de Twitter y le consultó a la modelo: "Tengo una pregunta Kari Jelinek ¿alguna vez se te escapó algo sin querer?".

"No me espanta ni me asusta que se vea mi pequeño timbre... me pasó miles de veces en desfiles y producciones de fotos y sigo adelante como toda profesional... creo que a nadie ya le sorprende, Ángel De Brito. Soy así, ¿no te parece?", contestó la también bailarina en su cuenta virtual, entre emojis de caritas sonrientes.

"¡Pero quién habló de espantar señora!", fue la réplica del periodista, provocando aún más a la joven influenciadora con más de 923 mil followers en Instagram. "Ya sé que a vos no amore, me refiero en general... señorita por ahora", disparó Jelinek.