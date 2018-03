A principio de enero, empezó a rodar la primera versión de separación sobre la pareja de Viviana Canosa (46) y Alejandro Borensztein (59). Sin embargo, la periodista lo desmintió tajante.

El tiempo pasó, el rumor cobró fuerza y la propia Canosa le confirmó la ruptura a Ángel de Brito. "Me divorcié. Esa es la verdad. Hasta ahora lo mantuve en silencio porque me parece que era una cosa muy personal, de nuestra familia. Pero está todo perfecto, en re buenos términos. Ahora todo lo que le agregan a eso son cosas que no comparto, pero sé cómo son las reglas del juego", dijo Viviana, blanqueando el fin de la relación amorosa de seis años y medio con el padre de su hija, Martina, y en giro indirecto al runrún que la une al empresario Marcelo González.

Luego, Yanina Latorre amplió la información: "Viviana lleva un año de separada y un mes de divorciada. Niega lo de Marcelo González porque no hay fotos, pero ya la van a agarrar", agregó la panelista de Los Ángeles de la Mañana, sin revelar la fuente de su información.