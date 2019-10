A fines del 2018, la bailarina confirmó su separación con el empresario gastronómico, Marcos Baldovino luego de varios meses de relación. Tras su ruptura, a Noelia Marzol se la vinculó con su compañero de baile, El Polaco y con Nico Ochiatto, pero ambos fueron solo rumores.

En diálogo con Modo Sábado, ciclo conducido por Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek por radio nacional AM 870, la modelo negó ambos romances pero reconoció que tiene varios candidatos dando vueltas.

“No me estaría quedando tiempo para el amor. Igual estoy bien, es la primera vez que estoy sola durante un tiempo bastante extenso y la verdad es que disfruto del trabajo intenso que me está tocando hacer. Me siento con libertad. Pienso algo y lo digo”, afirmó la bailarina de la obra teatral Sex, viví tu experiencia.

“Por suerte no me faltan. Hay chongos, pero no candidatos oficiales. La verdad es que no tengo tiempo para dedicarme a una persona como lo merecería una relación formal”, dijo Noelia en referencia a la falta de tiempo por la cantidad de trabajo que tiene

Y luego confesó: “No hay una sola persona. Hay varios. Alguno de ellos insinuó querer tener exclusividad, no la pide directamente porque entiende el momento que estoy viviendo, pero no me siento capacitada para tener una relación formal. Y eso que me encanta“.

Hacia el final de la nota, Marzol sentenció que se encuentra muy relajada, a pesar de que algunos de sus candidatos “la intentan conquistar” para tener una relación “más seria”. “Yo no los atiendo (a sus chongos), ellos me atienden exclusivamente a mí, me miman, son muy cariñosos, me mandan bombones y flores y hacen de novio, pero saben que es temporal y lo aceptan”, finalizó Noelia.

Tras su confesión, la modelo no dio nombres ni tampoco afirmó si sus candidatos son de la farándula. Si bien negó el romance con El Polaco, en su momento dio declaraciones picantes, “yo era la futura chonga de él”, en referencia a que el músico blanqueó su romance con la bailarina Barby Silenzi.