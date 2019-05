Ni bien el nuevo BAR debutó en el Bailando 2019 se puso en el centro de la escena. ¿El motivo? Muchos no estuvieron de acuerdo con sus polémicas devoluciones. ¿Se acuerdan cuando Flavio Mendoza le dijo a Federico Bal que está "10 kilos arriba"? Bueno, esta fue una de las muchas opiniones que incomodaron a los televidentes... ¡pero también al jurado!

Ahora, para sorpresa de todos, Ángel de Brito reveló en su programa, LAM, cómoPampita apodó al trío formado por Aníbal Pachano, Flavio Mendoza y Laura Fidalgo. Todo comenzó cuando una de las panelistas, Andrea Taboada, se refirió al jurado como "oficial". Pícaro y contundente, el conductor la frenó e hizo una aclaración: "El jurado. No, no, no, no. El jurado. Oficial, no. Hay uno solo".

Lejos de dejar el tema ahí, algo molesto y ya cansado, el conductor lanzó como su compañera y jurado, Carolina, comenzó a llamar al BAR. "Los demás, son 'los de enfrente', como dice Pampita. 'Los de enfrente'", dijo. Sincero, explicó por qué los llaman así. "Son los que, técnicamente hablando, no están cumpliendo con su papel", finalizó.

Por ahora, Pampita prefirió mantenerse al margen de esta ¿enemistad? entre figuras. Sin embargo, Ángel no duda en mostrarse molesto con el trío que, según él, sueña con ser jurado.