Desde que confirmó su romance con Roberto García Moritán, Pampita intentó mantener un perfil súper bajo para vivir con tranquilidad este nuevo amor.

Sin embargo, cada nuevo noviazgo de la modelo es motivo de revuelo y la pregunta casi obligada: ¿llegará al altar con este empresario? Lejos de estar entre sus planes, la conductora se negó a este proyecto con el empresario, al menos por ahora.

“No sé, siempre me preguntan... Cada 3 o 6 meses, cada nuevo novio me preguntan lo mismo. No sé, no sé si se me volverá a dar y pasar por esa situación de vuelta. Veremos”, tiró la morocha en diálogo con Implacables.

Luego, se refirió al presente con el empresario. “Vamos bien, muy tranquilos, cuidando mucho nuestra intimidad. No nos exponemos, no vamos a eventos. No digo que no lo hagamos en un futuro. Pero por ahora para conocerse está bueno hacerlo en la intimidad”.

Semanas atrás, la conductora de Pampita Online generó una revolución cuando se filtró una foto hot con "Robert". No era para publicar, era una broma entre nosotros. Fue un accidente", explicó la morocha en su programa.

No es la foto que nos hubiese gustado mostrar. Todavía no da subir una foto nuestra. No sé que dijeron los amigos de eso, ni quiero leer los comentarios, me pone un poco mal eso", concluyó.