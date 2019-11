Desde que se inició en los medios de comunicación, Ivana Nadal supo cautivar al público, no solo con su belleza sino con su simpatía y buena energía. Pero donde más seguidores atrae es en Instagram, en donde con cada foto o video que publica infarta a casi toda su tribuna masculina (y femenina también).

Con casi dos millones de followers, la modelo y conductora comparte en su red social sus trabajos y sus viajes. Luego de haber pasado por varios programas de televisión, Ivana encontró el equilibrio entre las dos pasiones que tiene: el modelaje y conocer ciudades.

Sin embargo, en esta oportunidad encendió todo internet cuando posteó una foto de ella prácticamente desnuda, solo con una tanga blanca, de espaldas a la cámara y cerca de la cama.

La foto alcanzó rápidamente los 173 mil likes y sus seguidores llenaron su perfil con casi 5000 comentarios de elogios: “No se puede creer, así no hay corazón que resista”, “Lomazo”, “Te voy a pedir para navidad”, “Bella y radiante”, “Que linda que sos Ivana!”.

Además de entrenarse seis veces por semana, y compartir sus ejercicios en el gimnasio, Ivana Nadal confesó hace poco que hizo un brusco cambio en su alimentación: “Estoy basando mi alimentación en la dieta cetogénica, que lo que trata es de comer todos alimentos bajos en carbohidratos y altos en grasas y proteínas. Cuando vos entrenás, el cuerpo produce cetosis y utiliza esa grasa para generar energía mental y física. Por eso se busca no consumir carbohidratos, porque no se queman. Si consumís carbohidratos y encima alimentos altos en grasa, vas a engordar porque no se produce la cetosis. Desde que la hago siento que rindo mucho mejor en el entrenamiento”.

Sumado a su duro entrenamiento, Ivana practica yoga luego de pasar por los aparatos y por su variada rutina. De vacaciones, Nadal confiesa que igual se ejercita, y a pesar de no contar con todos los elementos de peso, sale a correr, hace sentadillas y practica ejercicios más aeróbicos.