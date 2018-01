Instalada en Punta del Este, donde disfruta de su soltería con amigas y sus perros, Cande Tinelli escribió una profunda reflexión para sus seguidores de Instagram.

La hija de Marcelo Tinelli envió un mensaje sano para todas aquellas mujeres y hombres que se presionan por estar delgados, a tono con lo que la sociedad “exige”.

“Self love. Solía preocuparme extremadamente por cómo me veía físicamente, por sentir que tenía que ser muy delgada para pertenecer y estar acorde a esta sociedad. La verdad que hoy no me importa ni un poco tener kilos de más o de menos, soy feliz con el cuerpo que me tocó, y sepan que hoy en día todo es válido, y todos los cuerpos son hermosos. Aceptarse a uno mismo es lo más lindo que hay. #todosloscuerpossonbuenoscuerpos”, escribió.