Luego de los meses de tormenta y sudestada emocional, volvió a salir el sol para Julieta Prandi. El destino le puso enfrente a Matías Zanuzzi, un joven de 21 años que es músico y modelo. La pareja comparte el mismo manager y gracias a eso, Julieta fue convocada por el cantante para que sea parte del videoclip de Bailame, su nuevo corte musical. Dicen que apenas se vieron, el flechazo fue directo al corazón.

“Soy una mujer libre, aún no estoy de novia. Estoy conociendo a Matías, que lo conocí cuando participé de su videoclip, pero nada más”, confesó semanas atrás. Los días pasaron y se animó a dar un paso más; a mostrarlo en su redes sociales.

Acaramelados y mimosos, no ocultaron el amor que se tienen. Con la imagen, oficializaron el romance. “A veces tardo. Gracias Mati por abrir mis ventanas…y ser el aire”.

Sin dudas, con el joven, la modelo empieza a cerrar una etapa que la marcó y la dejó en el fondo del mar. El distanciamiento de Claudio Contardi, de quien se separó en malos términos, hizo que viviera un etapa desoladora. Ella tuvo que irse de su casa con sus hijos, con lo puesto, con tal de no seguir soportando el maltrato.

“La última etapa de la relación no estuvo buena. Hubo mentiras y cosas que no funcionaban y tuve que terminarlas. Actualmente estamos en una separación bastante complejo, pero no quiero hablar más por mis hijos”, había dicho en su momento, apenas se supo de la separación.