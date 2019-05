Sofi Morandi confirmó que se operó las lolas y habló sobre cómo se siente con el cambio. “Me las hice, sí“, dijo la vigente campeona del Bailando en Los ángeles de la mañana (El Trece). “Estoy re contenta“, afirmó.

Pero cuando las panelistas del programa que conduce Ángel de Brito le pidieron que mostrara el resultado, Morandi no aceptó. “No, de hecho, me las re tapo. Son re para mí, estoy chocha“, remarcó.

¿Cómo nació la idea de operarse? Según ella, nadie la convenció. “No me convencieron. De hecho, quería desde los 18 años, pero mis viejos no me daban mucho el ok. A los 18 ya sí, pero me las tenía que pagar cuando tuviera mi plata“, finalizó.