Los primeros días de 2019 encuentran a Tini Stoessel en un gran momento profesional: a la par de una carrera como cantante en marcado ascenso, viene de ser una de las protagonistas de La Voz Argentina, el programa más visto del año pasado, donde aportó su gran frescura al jurado.

El plano personal podría presentar algún nubarrón para quien suele ser noticia también en la península ibérica. Y es que Martina (de 21 años) rompió su noviazgo con el español Martín Barroso. Sin embargo, como se la ha visto en un evento en Punta del Este (de allí son las fotos que acompañan esta crónica), esa circunstancia no borró su sonrisa.

Y es que aquí mismo surge otra especulación, con nombre y apellido: Nacho Viale. El rumor da cuenta de que Martina y el nieto de Mirtha Legrand son los protagonistas de una apasionada historia que, para convertirse en el romance del verano, le bastaría con salir a la luz. Y al respecto, Chiquita ya hizo su aporte. "Él (por Nacho) me lo niega, pero no sé…", declaró la conductora del programa de El Trece donde el joven se desempeña como productor. Y además, aprobó la potencial pareja: "Me gusta (Tini)", admitió Mirtha.

Hablando de descendientes de celebridades, la ex Violetta se cruzó en el mencionado evento en Uruguay con la nieta de Susana Giménez: Lucía Celasco, claro. Y como Stoessel, el presente amoroso de la influencer también conserva un halo de misterio: a Joaquín Rozas, quien fuera su novio al menos hasta la última primavera, no se lo ha visto en el verano esteño. Y un dato que parece menor pero resulta imprescindible para la generación millenial: ambos se siguen en Instagram, pero no se dan like.

Lucía se aloja en La Mary, la imponente mansión que Kika (como llama a la diva en la intimidad) posee en Punta del Este. Y la abandonó apenas un rato para sumarse a la presencia que realizó con Tini. Allí, tras saludarse con afecto, se mostraron sonrientes y con muy buena onda. E intercambiaron infidencias.

Más allá del compromiso comercial por el cual fueron convocadas, en su encuentro las jóvenes hablaron de su presente, tanto en lo laboral como en lo sentimental. ¿La verdad? Solo ellas la tienen… Aunque con el tiempo, todo sale a la luz, ya se trate de un romance como de una separación.