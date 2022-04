Silvina Escudero es de las bailarinas que más deslumbra con su belleza en redes sociales. La artista hace uso de todas sus municiones para atrapar a su más de un millón y medio de seguidores.

Con las fotos y videos que comparte casi a diario en su feed y en las historias, conquista los corazones de más de un internauta. Ejemplo de esto es una de sus últimas publicaciones en la que la actriz de la obra teatral “Sex”, deslumbró a todos con una sugerente foto desde la ducha.

La actriz posó sólo en bata desde la bañadera, donde se podía observar que debajo estaba totalmente sin ropa, despertando la imaginación de sus fans: “A la ducha juntos?”, escribió Escudero en su posteo y promocionó su material en la plataforma Divas Play. “Si hay fotos, hay video”, continuó a modo de adelanto.

Esta costumbre de provocar no es nueva, ya que en sus últimas publicaciones, la bailarina levantó la temperatura con una sesión de fotos que realizó en un barco pirata, precisamente en el río San Antonio.

La expanelista de “Los Mammones” lució una microbikini negra de cuero con la que posó desde diferentes ángulos, para que no quedara ningún rincón de su cuerpo sin ser fotografiado.

Al traje de baño le agregó una gorra y lentes de sol negros, para jugar a ser la “chica mala” y recibió cientos de mensajes de sus seguidores.

Escudero tiene más de 1 millón y medio de seguidores, a quienes deleitó con sus fotos. “Mujer con todas las letras tenías que ser Silvina”, “Sin palabras. Se me acabaron”, “Cómo me encantas y más verte de espalda diosaaaa infernal”, “Es una obra de arte esta niña”, “Siempre derrochando hermosura a más no poder”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de su publicación