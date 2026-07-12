    • 12 de julio de 2026 - 06:00

    Fendi relanza su cartera Baguette y se convierte en la tendencia del 2026.

    La Baguette, el bolso que revolucionó la moda a fines de los años 90, regresa con su diseño original para la colección otoño/invierno 2026-2027 de Fendi. Esta icónica cartera es interpretada por otras marcas en su formato. Claves para llevarla como uno de los grandes clásicos del lujo.

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    Por María Inés Montes

    La cartera Baguette de Fendi vuelve a ser protagonista

    Hay accesorios que trascienden las tendencias y se convierten en verdaderos símbolos de la moda. La Baguette de Fendi pertenece a esa categoría. Casi tres décadas después de su debut, la firma italiana recupera su diseño original para integrarlo a la colección otoño/invierno 2026-2027, demostrando que los grandes clásicos nunca pasan de moda.

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    El modelo regresa con la misma silueta compacta y el histórico código de estilo 26424, manteniendo intacta la esencia que la convirtió en uno de los bolsos más reconocibles de la industria. Como novedad, Fendi propone una interpretación contemporánea: la Baguette se presenta como un accesorio pensado para todos, sin distinción de género, reafirmando que el estilo es una expresión personal.

    El bolso que cambió la historia de los accesorios

    Diseñada por Silvia Venturini Fendi y lanzada en 1997, la Baguette nació en un momento dominado por el minimalismo. Frente a los bolsos funcionales y discretos que marcaban la época, la maison italiana apostó por una pieza pequeña, llamativa y con un fuerte trabajo artesanal.

    Su propuesta rompió con las reglas del momento. Con versiones confeccionadas en cuero, lentejuelas, bordados y estampados, el modelo se transformó rápidamente en el primer It Bag de la historia, generando listas de espera y superando el millón de unidades vendidas a nivel mundial.

    ¿Por qué se llama Baguette?

    El nombre hace referencia a la tradicional barra de pan francesa. La cartera fue diseñada para llevarse debajo del brazo, exactamente como los franceses suelen transportar una baguette. Esa manera de usarla definió tanto su nombre como su característica silueta rectangular y alargada.

    Hoy ese formato sigue siendo una de sus principales virtudes: es compacta, práctica y perfecta para llevar únicamente lo esencial sin perder sofisticación.

    Sarah Jessica Parker vuelve a reunirse con la Baguette

    Para celebrar el relanzamiento, Fendi presentó una campaña global protagonizada por Sarah Jessica Parker, quien inmortalizó este bolso en la serie Sex and the City a través del personaje de Carrie Bradshaw.

    La actriz comparte protagonismo con Bang Chan, Emma D'Arcy, Jessica Alba, Song Yuqi, Sophie Thatcher y otros embajadores internacionales de la firma, reforzando la idea de que la Baguette continúa conquistando generaciones.

    Cinco formas de combinar la cartera Baguette

    Con jeans y básicos

    Una remera blanca, un jean recto y zapatillas o mocasines crean una base simple que la Baguette eleva de inmediato. Es la prueba de que un solo accesorio puede transformar un look cotidiano.

    Con sastrería relajada

    Blazers oversize, pantalones amplios y mocasines encuentran en este bolso el equilibrio perfecto entre elegancia clásica y modernidad.

    Con estilismos minimalistas

    Vestidos monocromáticos, prendas de líneas limpias o conjuntos neutros permiten que la cartera aporte textura, color y personalidad sin recargar el conjunto.

    Como accesorio de noche

    Su tamaño compacto la convierte en una excelente opción para cenas, eventos o salidas nocturnas. Lleva solo lo indispensable y deja que el diseño sea el protagonista.

    En looks sin género

    Una de las novedades del relanzamiento es su propuesta de uso sin etiquetas. La Baguette acompaña tanto conjuntos de sastrería como estilismos casuales, adaptándose a diferentes formas de entender la moda.

    Un clásico que sigue marcando tendencia

    Mientras muchas firmas recurren a sus archivos para reinterpretar piezas históricas, Fendi apuesta por recuperar uno de los diseños que mejor representa su legado. La Baguette vuelve sin renunciar a su esencia y confirma que un buen diseño puede atravesar generaciones, reinventarse y seguir ocupando un lugar privilegiado en los guardarropas contemporáneos.

    Más que una cartera, la Baguette es un símbolo de cómo un accesorio puede convertirse en un icono cultural capaz de sobrevivir al paso del tiempo y seguir definiendo el estilo de cada época.

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