Juliana Awada presentó una línea de decoración y lifestyle, Awada Market

Juliana es una mujer de gusto exquisito y, lo vemos en sus colecciones de moda y cuando se presenta en sociedad vestida de manera elegante para algún evento. Pero, a su vez, también ama la naturaleza, las plantas y la huerta; la vemos disfrutando esto tanto en su hogar como en la Patagonia o simplemente armando un florero.

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Una estética que Awada viene mostrando desde hace años en sus casas: maderas, textiles naturales, iluminación cálida, piezas artesanales y una paleta predominantemente neutra. Como así también lo hizo en su libro Raíces, libro en el que reunió aspectos de su vida cotidiana vinculados con la naturaleza, la huerta y los aprendizajes alrededor de la tierra

Esa sensibilidad por lo estético es su esencia agrega a su historial el nuevo emprendimiento. Una línea llena de sentidos, aromas y detalles únicos con piezas de cerámica, textiles, accesorios y fragancias.

Juliana propone llevar su reconocida mirada sobre los materiales y el diseño al universo de la casa, una decisión de compartir lo que le sale del alma y por eso es encantadora.

Los objetos están pensados para acompañar los pequeños rituales de todos los días: una mesa preparada para recibir, una tarde en el jardín, el cuidado de las plantas, o el aroma de una vela. Esto lo vimos en muchas notas periodísticas donde ella compartió esos momentos privados de ella.

La colección plantea así una continuidad entre exterior e interior: la huerta, el jardín, la cocina y la mesa aparecen conectados dentro de un mismo concepto de hogar.

El desembarco en decoración representa un nuevo capítulo para una marca históricamente vinculada con la indumentaria. Pero también muestra un movimiento cada vez más frecuente dentro del diseño: las firmas de moda que amplían su identidad hacia un concepto integral de lifestyle

El diseño de Juliana impregnado en los objetos

Así se presentó la línea de hogar y lifestyle inspirada en la simpleza de lo cotidiano. Se realizó en Estudio Te, en Buenos Aires”, donde reunió a referentes del diseño, decoración y el lifestyle. Este universo de decoración posee objetos de distintas categorías, pensados bajo una misma premisa: calidad de materiales, funcionalidad y diseño atemporal. Cada uno de los objetos son una selección para incorporar tanto en el interior como exterior del hogar.

Materiales naturales y diseño atemporal

Juliana eligió comenzar desde el jardín y los espacios exteriores, sus piezas están vinculadas con la naturaleza: sets de herramientas de jardinería, regaderas, floreros y porta flores, delantales, botas de lluvia, mantas y bolsos. Los materiales elegidos son de una selección noble como lino, algodón, lana y el cuero.

En cuanto a los objetos de deco: son realizados en cerámica, vidrio, madera, papel y fibras naturales. Incluye platos de sitio, servilletas, jarras y sets de tazas de cerámica; piezas pensadas para construir escenas alrededor de la comida y del encuentro.

El detalle más original, una fragancia

La sensibilidad de armar espacios acogedores y de calidez están acompañados por una línea de fragancias, donde hay una que llama la atención: el tomate, aroma que emana de una vela, un home spray y un jabón líquido que conecta directamente con la huerta y la naturaleza y los perfumes naturales.

La marca de la empresaria desarrolló una colección de piezas de cerámica junto con "Fundación Los Naranjos", institución que desde hace más de 20 años impulsa programas de formación para jóvenes en contextos de vulnerabilidad y promueve su acceso al primer empleo.

La colección de “Awada Market”, sale del jardín personal de Juliana Awada y se transforma en una colección para llevar su estilo a otros hogares. Esto está disponible desde el 13 de agosto en todas las tiendas oficiales de la marca.

FUENTE: nota.texto7