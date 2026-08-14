Robo en un "telo": se hizo pasar por cliente, amenazó a las empleadas y se llevó de todo

Robo en un "telo": se hizo pasar por cliente y se llevó de todo

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Un hombre de 42 años fue detenido durante la madrugada de este viernes acusado de robar en un hotel alojamiento de Guaymallén, en Mendoza. La Policía logró recuperarle parte de los elementos sustraídos luego de un operativo desplegado en la zona, cuando el ladrón escapaba por los techos del barrio Escorihuela, informó Diario Los Andes.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 4.25, en un reconocido "telo" ubicado sobre calle Famatina Sur, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a las empleadas, quienes relataron que un hombre vestido con ropa oscura las había amenazado y asegurado que tenía un arma, aunque nunca llegó a exhibirla.

El delincuente se apoderó de una campera negra, un DNI, un posnet de Mercado Pago, tres handy y alrededor de $800.000, para luego escapar del establecimiento.

Con las características aportadas por las víctimas, los policías iniciaron un operativo de búsqueda en los alrededores. Poco después, en inmediaciones de calle Bebedero al 7.600, observaron a un hombre que intentaba huir por los techos.

Los efectivos lograron alcanzarlo y aprehenderlo. Se trata de J.F.S.D., de 42 años, a quien le secuestraron el DNI de una de las empleadas y una campera negra.