Para quienes sufren de frío en los pies, o quienes simplemente detestan evitan el contacto con las sábanas, las medias pueden ser las mejores aliadas. Sin embargo, hay quienes no tienen filtros a la hora de condenarlas: anti-estéticas, culpables de destruir el erotismo y hasta consideradas asquerosas por hacer transpirar a los pies. Sin embargo, la ciencia avaló a quienes integran el primer grupo y confirmó: las medias evitan el insomnio y mejoran el sexo.

Cuando finaliza el día, los grados del cuerpo bajan al mínimo, lo que explica la sensación de la mayoría de las personas de taparse aunque sea con una capa mínima de abrigo. Esta es la razón por la que el uso de medias para dormir es saludable y necesario para sacarle un buen provecho al descanso.

Según un ensayo publicado en la revista Nature, cuando los pies están calientes, las venas se dilatan ayudando a expandir el calor por todo el cuerpo. “Es entonces cuando el cerebro entiende que ha llegado el momento de descansar. Por el contrario, si nuestro organismo se mantiene frío, este tendrá que trabajar más para regular su temperatura. Lo que nos mantendrá alerta, poco relajados, y tardaremos en dormirnos”, explica.

¿Y que tiene que ver con el sexo?

El neurocientífico Gert Holstege investigó qué partes del cerebro se activan al momento de alcanzar el clímax y, para su sorpresa, descubrió que el 80% de las parejas llevaban los pies cubiertos en el momento de mayor pasión. La explicación es muy simple: cuando la temperatura de los pies es la correcta, la sangre se irriga correctamente a todo el cuerpo, incluyendo al clítoris y los genitales masculinos.

Sin embargo, el argumento más fuerte de los anti-medias es difícil de criticar: las medias no son sexys. Teniendo en cuenta la evidencia científica, no es imposible incorporar las medias en el momento de intimidad para aquellos que no les agradan. Un buen método es buscar esta prenda en negocios de lenceria para poder encontrar, por ejemplo, medias con encaje, con dibujos o hasta de diferentes largos, que inviten a incorporarlas como un elemento erotizante. De hecho, cada vez más marcas de indumentaria les devuelven el protagonismo que merecen.