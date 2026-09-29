Alerta de ANMAT: prohibieron productos de limpieza de una marca y dispositivos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes el uso, comercialización, publicidad y distribución de una serie de productos de limpieza de la marca B&T Química , luego de detectar que eran ofrecidos sin los registros sanitarios correspondientes. En paralelo, adoptó una medida similar sobre productos médicos fabricados o importados por MW Distribuciones , cuya autorización tampoco pudo ser acreditada.

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Las decisiones quedaron formalizadas mediante las disposiciones 6173/2026 y 6171/2026 , publicadas este 29 de septiembre en el Boletín Oficial. En ambos casos, la prohibición tiene alcance nacional e incluye las plataformas de comercio electrónico.

En el caso de B&T Química, el organismo aclaró que la restricción comprende todos los lotes de limpiadores, desinfectantes y cualquier otro producto domisanitario de la marca que no se encuentre debidamente inscripto . La medida permanecerá vigente hasta que los artículos regularicen su situación sanitaria.

La investigación comenzó a partir de una denuncia sobre la comercialización de artículos de B&T Química sin registro. A partir de las tareas de fiscalización, ANMAT comprobó que la empresa promocionaba y vendía a través de su página web, redes sociales y plataformas digitales desinfectantes, limpiadores y aromatizantes que no figuraban inscriptos ante el organismo.

La autoridad sanitaria explicó que, al tratarse de productos sin el registro exigido, no puede garantizar sus condiciones de manufactura y formulación ni acreditar su calidad, seguridad y eficacia . Por ese motivo resolvió aplicar la prohibición como medida preventiva e iniciar además un sumario sanitario contra B&T Química S.R.L.

La firma había iniciado posteriormente un proceso de regularización y registró algunos productos considerados de riesgo 1, entre ellos limpiadores y suavizantes. Sin embargo, ANMAT sostuvo que esos trámites no modificaban la situación del resto de los artículos que continuaban comercializándose sin inscripción.

También prohibieron productos médicos de una distribuidora

La segunda medida afecta a MW Distribuciones. ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicación y distribución de todos los productos médicos fabricados o importados por esa firma hasta que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

El procedimiento se inició durante una inspección realizada en un comercio de la ciudad de Corrientes, donde fueron encontrados 12 “aritos de silicona” de distintas medidas comercializados bajo el nombre MW Distribuciones. Según la responsable del establecimiento, se trataba de pesarios de silicona, dispositivos utilizados para tratar determinados casos de prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria.

Los artículos hallados no tenían identificación de lote, fecha de fabricación o vencimiento, datos del fabricante o importador ni registros sanitarios visibles. ANMAT tampoco encontró una firma habilitada bajo la denominación MW Distribuciones como fabricante o importadora de productos médicos.

El organismo señaló que, al no existir registro sanitario, se desconoce el tipo de material utilizado, sus características, funcionamiento y condiciones de seguridad. Sobre esa base consideró que los dispositivos representan un potencial riesgo para los pacientes y extendió la prohibición a todos los productos médicos de la firma que carezcan de autorización.

Las dos disposiciones comenzaron a regir con su publicación este martes en el Boletín Oficial y las restricciones permanecerán vigentes hasta que los productos involucrados obtengan las correspondientes autorizaciones sanitarias.