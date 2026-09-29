Día Mundial del Corazón: 8 de cada 10 eventos cardiovasculares se podrían prevenir si se adoptan hábitos de vida saludables

Cada año, cada 29 de Septiembre, se celebra el “Día Mundial del Corazón” bajo la coordinación de la Federación Mundial del Corazón (WHF), quien junto a las sociedades nacionales de cardiología, en el caso de Argentina tanto la Sociedad Argentina (SAC) como la Federación Argentina de Cardiología (FAC), se movilizan para concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares, promover acciones como una alimentación saludable y balanceada, la actividad física regular y las consultas médicas regulares para reducir o evitar las probabilidades del desarrollo de complicaciones cardiovasculares.

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El lema oficial de este año es: “ NO PIERDAS NI UN LATIDO” (Don’t miss a beat). El objetivo es el de prevenir millones de muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares y pedir a los gobiernos de los distintos países que den prioridad a una salud cardiovascular equitativa, o sea que los nuevos avances científicos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo determinantes, estén al alcance de todos los ciudadanos, sin distinción alguna, independientemente de la situación social o económica de los mismos.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo, y alrededor de 17.000.000 de personas mueren cada año en el Mundo por las mismas. Las ECV matan aproximadamente a 1 de cada 3 personas, más que cualquier otra enfermedad. La Argentina no escapa a esta realidad mundial: los datos oficiales 2024 del Ministerio de Salud de la Nación indican que las enfermedades cardiovasculares representan el 27.7 % del total de las muertes anuales e incluyen las enfermedades de origen coronario como el infarto agudo de miocardio, las diferentes formas de accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca como expresión final de múltiples cardiopatías, como las formas más frecuentes de presentación de las mismas.

Muchos pacientes llegan tarde a la consulta por haber subestimado las señales de alarma. Muchas veces los síntomas de las ECV pasan desapercibidos y se atribuyen al stress, al envejecimiento o a otros factores menos graves, y sin embargo, prestarles atención puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y un tratamiento exitoso, o el desarrollo de complicaciones graves como la muerte.

Los síntomas más frecuentes que pueden advertir sobre un problema cardíaco son las palpitaciones, el dolor o sensación de opresión en el pecho que dure varios minutos, la dificultad para respirar al hacer esfuerzos físico, y la pérdida de fuerza de una parte del cuerpo, entre otros.

Se estima que 8 de cada 10 eventos cardiovasculares se podrían prevenir si se adoptan hábitos de vida saludables y se cumplen con los controles médicos previstos para cada etapa de la vida: se recomienda la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular en varones mayores de 40 años y en mujeres mayores de 50 años.

Pero en las personas quienes tengan familiares directos que hayan presentado muerte súbita, ACV, o infarto agudo de miocardio a una edad temprana (hombres menores de 30 años o mujeres menores de 35 años), deben acudir antes a un especialista para su evaluación cardiovascular.

El chequeo médico cardiovascular básico consiste en un interrogatorio adecuado, el examen físico general con toma de presión arterial de preferencia con un tensiómetro automático de brazo, validado; la realización de un electrocardiograma basal de 12 derivaciones y un análisis de sangre de rutina enfocado en determinar los niveles de lípidos en sangre (colesterol total y sus fracciones LDL y HDL, triglicéridos y Lipoproteína) y glucemia en ayunas. A partir de estos estudios iniciales, podrán requerirse otros complementarios, como por ej. Estudios vasculares periféricos tal es la ecografía doppler arterial de vasos del cuello o arteriales de miembros inferiores; ecocardiograma doppler para evaluar estructuras cardíacas y función cardíaca, ergometría o también denominada prueba de esfuerzo, en aquellas personas que deseen realizar actividad física programada, Holter: estudio del ritmo cardíaco de 24 hs, ante la sospecha o evaluación de arritmias cardíacas, M.A.P.A. (Monitoreo ambulatorio de Presión arterial), para el diagnóstico y evaluación de la terapéutica anti-hipertensiva, y actualmente puede requerirse según la necesidad de cada paciente, estudios de mayor complejidad como la Cámara Gamma cardíaca, la Tomografía computada cardíaca y vascular, la Resonancia Magnética Nuclear cardíaca y finalmente la Hemodinamia y cineangiografía coronaria y vascular.

Finalmente en este día la Federación Mundial del Corazón y las sociedades nacionales de cardiología SAC y FAC ponen énfasis en fomentar la detección temprana de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto y recomiendan las siguientes acciones:

- Moverse más: realizar actividad física diaria y evitar el sedentarismo. Realizar actividad por lo menos 150 minutos semanales, por ej, 30 minutos, 5 días a la semana con actividad aeróbica y ejercicios de fuerza y resistencia muscular.

- Alimentación saludable: priorizar una dieta equilibrada rica en frutas y verduras y pobre en carbohidratos y grasas saturadas.

- Cesación del hábito tabáquico.

- Controles médicos regulares, para conocer las cifras de presión arterial, glucosa, colesterol y fracciones, antes de que ocurra un evento cardiovascular grave.