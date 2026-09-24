Qué le pasa al cuerpo si comés una banana todos los días

Incorporar una banana al día puede ser una forma sencilla de sumar nutrientes a la alimentación. La fruta aporta fibra, potasio y otros micronutrientes , y puede consumirse sola o acompañada con yogur, avena, frutos secos u otros alimentos.

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Uno de sus principales aportes es la fibra alimentaria . Una banana mediana contiene alrededor de 3 gramos de fibra , un nutriente que favorece el funcionamiento intestinal y puede contribuir a una mayor sensación de saciedad.

La fibra presente en la banana ayuda a mantener el tránsito intestinal. Además, cuando la fruta todavía está ligeramente verde contiene una mayor proporción de almidón resistente , un tipo de carbohidrato que puede ser utilizado por los microorganismos del intestino.

Por eso, incluir banana dentro de una alimentación variada puede contribuir a mejorar el aporte diario de fibra , aunque no reemplaza la necesidad de consumir otras frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Otro de los nutrientes destacados de esta fruta es el potasio , un mineral relacionado con el funcionamiento muscular y nervioso y con la regulación de la presión arterial. El consumo habitual de alimentos ricos en potasio forma parte de los patrones alimentarios asociados con una mejor salud cardiovascular.

Un análisis publicado por Infobae también señaló que el consumo regular de bananas puede contribuir a la salud cardiovascular cuando se incorpora dentro de una alimentación equilibrada, especialmente por su contenido de potasio y fibra.

¿Ayuda a controlar el peso?

La banana puede formar parte de una alimentación orientada al control del peso, principalmente porque aporta fibra y puede generar sensación de saciedad. Sin embargo, comer una banana diariamente, por sí solo, no provoca descenso de peso: el efecto depende del conjunto de la alimentación y de la cantidad total de energía consumida.

Además, la fibra puede contribuir a mantener la saciedad durante más tiempo y ayudar a controlar la ingesta total de alimentos.

¿Hay que comer banana todos los días?

No existe una necesidad de consumirla diariamente para obtener sus beneficios. La clave está en mantener una alimentación variada, ya que distintas frutas y verduras aportan diferentes vitaminas, minerales y tipos de fibra.

Para la mayoría de las personas, una banana diaria puede ser perfectamente compatible con una alimentación saludable. En quienes tienen determinadas enfermedades o restricciones dietarias, especialmente aquellas que requieren controlar el consumo de potasio, la cantidad adecuada debe definirse con un profesional de la salud.