Consumir huevo protege la memoria: qué dice la ciencia sobre su impacto en la salud cerebral

El huevo es considerado desde hace años un superalimento por su gran aporte de proteínas de alta calidad y vitaminas. Sin embargo, en los últimos tiempos la ciencia ha puesto el foco en un beneficio muchas veces desconocido: su rol protector sobre la memoria y las funciones cognitivas del cerebro.

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Diversos estudios científicos recientes analizaron el impacto regular de este alimento en la dieta, concluyendo que sus propiedades nutricionales influyen de manera directa en la prevención del deterioro cognitivo a lo largo de los años.

El secreto detrás de los beneficios del huevo para la salud mental radica en su composición química. Entre los componentes más destacados se encuentran:

Colina: Presente principalmente en la yema, es un nutriente fundamental para la producción de acetilcolina, un neurotransmisor clave que regula la memoria, el estado de ánimo y el control de los músculos.

Lecitina y fosfolípidos: Elementos esenciales que forman y reparan las membranas de las células cerebrales, facilitando la comunicación neuronal.

Vitaminas del complejo B (B6 y B12): Vitamina clave que ayuda a mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos, además de prevenir la contracción cerebral asociada al envejecimiento.

Antioxidantes (luteína y zeaxantina): Si bien son conocidos por su protección visual, la investigación actual demuestra que también cumplen un papel destacado en la protección contra el estrés oxidativo en el tejido cerebral.

Evidencia científica y salud a largo plazo

Los análisis epidemiológicos y clínicos señalan que las personas que incorporan el huevo de forma equilibrada en su alimentación diaria presentan un mejor rendimiento en pruebas de memoria y agilidad mental en comparación con aquellas que lo excluyen por completo.

Durante años, el consumo de huevo estuvo rodeado de mitos vinculados al colesterol. No obstante, los especialistas en nutrición y salud pública remarcan que, para la gran mayoría de las personas, su consumo moderado es seguro y altamente beneficioso, destacando que el impacto positivo sobre el cerebro supera ampliamente las antiguas restricciones.

De este modo, sumar este alimento versátil a las comidas cotidianas no solo aporta valor nutricional al organismo en general, sino que se transforma en una estrategia simple y accesible para cuidar la salud neurológica y potenciar la memoria a cualquier edad.