Hallazgo abre una nueva vía contra el Alzheimer: lograron "apagar" una señal que alimenta la inflamación cerebral

Un nuevo hallazgo científico puso el foco sobre uno de los procesos que cada vez gana más peso en el estudio del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas: la inflamación persistente dentro del cerebro . Investigadores de la Universidad de Birmingham identificaron un mecanismo capaz de disminuir esa respuesta inflamatoria directamente en tejido cerebral humano, abriendo una posible vía para futuros tratamientos.

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La clave está en un receptor llamado P2X7 , presente en células inmunitarias del sistema nervioso. Los científicos comprobaron que funciona como una especie de interruptor que favorece la liberación de sustancias inflamatorias. Cuando utilizaron compuestos capaces de bloquearlo, esa respuesta se redujo de manera significativa.

El trabajo fue publicado en la revista científica Brain y tiene una particularidad relevante: los experimentos no se limitaron a modelos animales. El equipo utilizó células humanas y muestras de tejido cerebral vivo obtenidas durante cirugías neurológicas , lo que permitió observar directamente cómo reaccionaba el cerebro humano ante el bloqueo del receptor.

El P2X7 es un receptor capaz de detectar señales generadas cuando las células sufren daños. Una de ellas es el ATP extracelular , una molécula que, cuando aparece fuera de las células en determinadas concentraciones, puede activar la respuesta inmunitaria cerebral.

La inflamación cerebral es uno de los procesos que los científicos estudian como posible blanco para desarrollar nuevos tratamientos contra el Alzheimer. Foto ilustrativa Diario de Cuyo.

Allí entra en escena la microglía , el sistema de defensa propio del cerebro. Estas células cumplen una función esencial: eliminan restos celulares, detectan lesiones y participan de la protección del tejido nervioso. El problema aparece cuando permanecen activadas durante demasiado tiempo y comienzan a liberar sustancias inflamatorias de forma sostenida.

Ese fenómeno, conocido como neuroinflamación, está bajo investigación por su participación en enfermedades como Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple, además de lesiones cerebrales traumáticas. En el Alzheimer, la evidencia actual apunta a que la enfermedad es mucho más compleja que la sola acumulación de beta-amiloide y proteína tau: también intervienen procesos inmunológicos, metabólicos e inflamatorios.

Los investigadores observaron que al activar P2X7 aumentaba la producción de dos moléculas inflamatorias, interleucina-1 beta e interleucina-18. Cuando administraron antagonistas específicos —sustancias diseñadas para bloquear ese receptor— la liberación de esas señales disminuyó.

Por qué el resultado genera expectativa

Uno de los aspectos más atractivos del descubrimiento es que los investigadores no necesariamente tendrían que comenzar desde cero para desarrollar un medicamento. Existen antagonistas de P2X7 que ya llegaron a etapas clínicas de desarrollo y tienen capacidad de penetrar en el sistema nervioso central, por lo que podrían evaluarse para nuevas aplicaciones.

El profesor Nicholas Barnes, uno de los responsables de la investigación, señaló que la identificación de este mecanismo podría permitir reutilizar terapias existentes para actuar directamente sobre el origen de determinadas respuestas neuroinflamatorias.

Esa posibilidad es importante porque desarrollar un medicamento completamente nuevo para enfermedades del sistema nervioso suele requerir años de investigación, múltiples fases de pruebas y una inversión considerable. Trabajar con compuestos cuya seguridad ya fue estudiada podría acortar parte de ese recorrido, aunque cada nueva indicación debe igualmente demostrar eficacia y seguridad mediante ensayos específicos.

El siguiente objetivo del grupo es avanzar hacia estudios clínicos en personas con enfermedades neurodegenerativas y lesiones cerebrales traumáticas.

Qué significa realmente para el Alzheimer

El hallazgo no constituye una cura contra el Alzheimer ni demuestra todavía que bloquear P2X7 frene la enfermedad en pacientes. El estudio aporta, en cambio, evidencia de que es posible reducir una vía de inflamación directamente en tejido cerebral humano, un paso importante antes de probar si esa estrategia puede tener un beneficio clínico.

La investigación sobre Alzheimer viene ampliando progresivamente su mirada. Además de los tratamientos dirigidos contra las proteínas beta-amiloide y tau, actualmente se estudian con creciente interés la microglía, el sistema inmunitario cerebral, el metabolismo y la inflamación crónica como posibles blancos terapéuticos.

Por eso, el receptor P2X7 aparece ahora como una nueva pieza dentro de ese rompecabezas. La próxima etapa será determinar si lo observado en células y tejido cerebral puede trasladarse a pacientes y, fundamentalmente, si reducir esa inflamación consigue preservar neuronas y desacelerar el deterioro asociado con enfermedades neurodegenerativas.