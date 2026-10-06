Operativo salud en San Juan: el Hospital Rawson realizó más de 1.800 controles preventivos contra el Alzheimer

En el marco del Mes Mundial del Alzheimer, el Hospital Dr. Guillermo Rawson llevó a cabo una masiva Jornada de Concientización, Prevención y Tamizaje Interdisciplinario de Salud Cerebral. El operativo estuvo enfocado en acercar herramientas de prevención a toda la comunidad de San Juan a través de un circuito integral de salud destinado prioritariamente a personas mayores de 50 años.

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Desde la organización destacaron que alrededor del 45% de los casos de demencia son potencialmente prevenibles mediante el control adecuado de catorce factores de riesgo modificables. Entre los puntos críticos sobre los que se puso la lupa se encuentran la pérdida auditiva, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la depresión y el aislamiento social.

La actividad fue coordinada por el Dr. Fernando Márquez, integrante del Área de Memoria y Salud Cerebral, unidad dependiente del Servicio de Neurología a cargo del Dr. Carlos Guerra.

Para agilizar la atención de los pacientes, 15 equipos trabajaron en simultáneo con la participación de más de 40 profesionales. En total, se concretaron 1.821 controles y mediciones, permitiendo estructurar derivaciones oportunas para aquellos pacientes que requerían seguimiento médico especializado.

El circuito constó de un recorrido de once estaciones montadas especialmente en la explanada del hospital, donde se evaluaron diversas áreas clave:

Presión arterial y riesgo cardiovascular.

Visión y agudeza visual.

Audición y salud auditiva.

Movilidad y capacidad física.

Funciones cognitivas y memoria.

Evaluación nutricional y hábitos de vida.

Situación social y contención.

Enfoque transversal y articulación institucional

El éxito del operativo radicó en el trabajo mancomunado de múltiples disciplinas médicas y de apoyo. Del abordaje participaron activamente los servicios de Enfermería, Cardiología, Clínica Médica, Endocrinología y Nutrición, Kinesiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Fonoaudiología, Neuropsicología, Psicología y Trabajo Social.

Como resultado del tamizaje, la mitad de los pacientes derivados se retiró con su turno programado, mientras que a doce personas se les asignó fecha y hora exacta en el mismo acto. Cada participante recibirá próximamente una devolución personalizada gestionada por el Área de Memoria y Salud Cerebral.

Este sector continuará con el seguimiento riguroso de los casos detectados en estrecha articulación con los demás servicios del hospital, la Fundación Alzheimer San Juan y la colaboración de la Municipalidad de la Capital, consolidando una red de contención indispensable para los pacientes y sus familias en la provincia