    • 5 de octubre de 2026 - 22:56

    Cerraron cinco centros de salud en Rusia ante un posible brote de peste neumónica: qué es y cómo se contagia

    La infección puede desarrollarse cuando la bacteria “Yersinia pestis” llega a los pulmones desde otra zona del organismo o cuando una persona entra en contacto con un paciente infectado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras conocerse la muerte de una técnica de laboratorio en la ciudad rusa de Irkutsk, las autoridades decidieron poner bajo cuarentena cinco hospitales y vigilar a 200 contactos mientras se esperan los resultados de los análisis, al tiempo que investigan si la mujer estuvo expuesta a la bacteria Yersinia pestis, que ocasiona la peste.

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    De acuerdo con los partes oficiales, Daria Shipilova tenía 28 años y era técnica de laboratorio en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, un centro que trabaja con agentes infecciosos de alta peligrosidad. A comienzos de octubre, desarrolló un cuadro respiratorio grave, fue internada y murió.

    Ante esta situación, se investiga si pudo haber sufrido peste, una enfermedad provocada por la bacteria Yersinia pestis que, según explica Cleveland Clinic, puede afectar los ganglios linfáticos, la sangre, los pulmones o la garganta. De acuerdo con el órgano que resulte afectado, se clasifica en peste bubónica, septicémica, neumónica o faríngea.

    La forma bubónica compromete los ganglios linfáticos, mientras que la septicémica es una infección sistémica producida por bacterias en el torrente sanguíneo. La variante neumónica afecta los pulmones y la faríngea puede presentarse en la garganta.

    La enfermedad ha sido muy conocida a lo largo de la historia, ya que provocó grandes brotes con alta mortalidad de la población, aunque en la actualidad los antibióticos permiten tratarla exitosamente si son administrados a tiempo.

    Detalles de la peste neumónica y cómo se contagia

    Según diversos informes, la peste neumónica puede aparecer cuando la infección se propaga hacia los pulmones desde otra parte del cuerpo o por el contagio desde una persona infectada. Provoca neumonía y es la forma más peligrosa de la enfermedad, aunque resulta menos frecuente que las formas bubónica y septicémica.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la peste neumónica o pulmonar es la presentación más virulenta, tiene un período de incubación que puede durar apenas 24 horas y, si no se diagnostica y trata en forma temprana, puede ser mortal. En tanto, cuando se la detecta dentro de las 24 horas desde el comienzo de los síntomas, las tasas de curación son altas.

    Por otro lado, la OMS advierte que las pulgas, las ratas, gatos y perros pueden portar Yersinia pestis, y la transmisión más habitual ocurre a través de la picadura de una pulga que antes se alimentó de un animal infectado, mientras que una persona también puede contagiarse al entrar en contacto con fluidos corporales o tejidos de un animal infectado.

    Otra vía consiste en consumir carne cruda o poco cocida de un animal infectado, una situación que puede causar peste faríngea y, si una persona tiene la bacteria en los pulmones, puede transmitirla al toser o estornudar, mientras que, en ese caso, las gotículas respiratorias son el vehículo de contagio.

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