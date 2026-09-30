Gripe en Argentina: casi un millón de cuadros y récord en 10 años

Argentina quedó a las puertas del millón de cuadros compatibles con gripe en lo que va de 2026 y alcanzó el mayor registro de notificaciones de la última década. El dato surge del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 37, difundido por el Ministerio de Salud de la Nación.

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Entre las semanas epidemiológicas 34 y 36 se incorporaron 71.802 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI) y el acumulado anual llegó a 992.803 . Esta categoría incluye personas que presentan fiebre de 38 °C o más, tos y dolor de cabeza, acompañados eventualmente por dolor de garganta, congestión nasal o dolores musculares. No significa que todos esos cuadros hayan sido confirmados por laboratorio como influenza, sino que responden a la definición clínica utilizada para la vigilancia epidemiológica.

El número sobresale porque representa la mayor cantidad de notificaciones registrada entre 2016 y 2026 . El propio Ministerio aclaró, sin embargo, que una parte de ese comportamiento puede explicarse por un dato particular de esta temporada: la circulación de virus respiratorios se adelantó aproximadamente tres semanas respecto de otros años.

La curva de cuadros tipo influenza se había mantenido dentro de los niveles considerados de seguridad hasta la semana epidemiológica 9. A partir de entonces comenzó un ascenso sostenido que alcanzó su punto más alto alrededor de la semana 22 y posteriormente inició una caída hasta la semana 32.

Desde ese momento, sin embargo, el Ministerio detectó un ligero incremento semanal en las notificaciones , aunque la circulación general de virus respiratorios continúa dentro de los parámetros esperados para esta época del año.

Al analizar exclusivamente las muestras tomadas en la vigilancia ambulatoria, el último informe mostró una disminución de influenza confirmada: se detectaron 11 casos, 22 menos que en el relevamiento anterior, con una positividad del 26,2%. Dentro de esas detecciones comenzó a observarse además un mayor peso de influenza B.

Es decir, el escenario presenta dos movimientos al mismo tiempo: la influenza confirmada continúa descendiendo respecto del pico invernal, pero la cantidad total de consultas y notificaciones de cuadros compatibles con gripe registró un pequeño rebote durante las últimas semanas.

Más de 9.000 casos de neumonía en dos semanas

Otro de los números que aparece en el boletín corresponde a las neumonías. Durante las últimas dos semanas analizadas se informaron 9.167 nuevos casos, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó los 122.808 diagnósticos, con una incidencia de 264,3 casos cada 100.000 habitantes.

Las neumonías habían alcanzado su pico durante las semanas epidemiológicas 21 y 22 y luego comenzaron a descender. Desde entonces, la cantidad de notificaciones se mantiene con pequeñas oscilaciones, de acuerdo con el reporte sanitario nacional.

En los menores de dos años, en cambio, la situación de la bronquiolitis muestra una evolución favorable. El Ministerio informó una disminución sostenida a partir de la semana 34 y contabilizó 108.433 casos durante 2026, con registros semanales considerablemente inferiores a los observados históricamente.

El VSR domina entre los pacientes internados

El panorama cambia cuando se observan específicamente las infecciones respiratorias graves que requieren internación. Allí el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) se convirtió actualmente en el agente detectado con mayor frecuencia.

Durante las últimas cuatro semanas se encontraron 297 casos positivos de VSR entre 892 pacientes internados estudiados para los tres virus priorizados. En el mismo período fueron detectados 47 casos de influenza y seis de SARS-CoV-2. También hubo algunas coinfecciones entre estos virus.

En pacientes ambulatorios, en cambio, la circulación de VSR continúa siendo de baja magnitud: fueron registrados 23 positivos entre 350 muestras correspondientes a las cuatro semanas analizadas.

Qué recomienda Salud

Frente a la continuidad de los virus respiratorios, el Ministerio de Salud volvió a señalar a la vacunación como la principal herramienta para disminuir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y muertes en las personas con mayor riesgo.

El dato de mayor impacto del nuevo informe queda, de todos modos, en la magnitud acumulada de la temporada: Argentina suma 992.803 cuadros tipo influenza y está a poco más de 7.000 notificaciones de superar el millón, en un año que ya quedó como el de mayor cantidad de registros de este tipo de la última década.