Meningitis: advierten por bajas coberturas de vacunación en adolescentes y recuerdan que es una enfermedad potencialmente mortal

En el marco del Día Mundial de la Meningitis que se conmemora cada 5 de octubre, referentes de la salud pública vuelven a poner el foco en una patología que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un grave desafío sanitario por su rápido avance y alto riesgo de mortalidad. Si bien la Argentina registró mejoras en sus coberturas durante 2025, los expertos advierten que persiste una brecha importante en los grupos etarios mayores.

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De acuerdo con los datos difundidos por el especialista Burgos, la cobertura de la vacuna antimeningocócica obligatoria a los 11 años pasó del 51,9% en 2024 al 57,1% en 2025. Sin embargo, esta proporción continúa "muy lejos de la meta ideal del 95%", un porcentaje indispensable para lograr la inmunidad de rebaño y frenar la circulación de la bacteria.

La epidemiología de la enfermedad en el país se mantiene bajo estricta vigilancia, ya que la vacuna tetravalente ACYW no cubre la totalidad de los serogrupos existentes. Según los registros oficiales correspondientes al bienio 2023-2024, en los lactantes predominó el serogrupo B, mientras que en ciertas regiones se detectó una mayor circulación del serogrupo C.

A nivel internacional, el impacto sigue siendo severo. En 2025, 24 de los 26 países que integran la red de vigilancia reforzada del cinturón meníngeo mundial notificaron a la OMS un total de 21.526 casos sospechosos y 971 muertes, arrojando una tasa de letalidad del 4,5%.

La meningitis puede ser ocasionada por bacterias, virus, hongos o parásitos. De todas las variantes, la de origen bacteriano genera máxima alerta médica: cerca de una de cada seis personas que la contraen fallece, y una de cada cinco sobrevive con secuelas o complicaciones graves.

La infección puede afectar a cualquier persona, pero los agentes causales varían según la edad, el estado inmunológico y las condiciones de vida:

Recién nacidos: presentan mayor vulnerabilidad frente a infecciones por estreptococo del grupo B.

Niños y adolescentes: concentran el riesgo principal en torno al meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenzae.

Adultos: el neumococo y el meningococo explican la mayor parte de los cuadros graves de meningitis bacteriana en esta etapa de la vida.

Vacunación gratuita en la Argentina

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recuerdan que la vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente ACYW forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, siendo de aplicación gratuita y obligatoria. El Ministerio de Salud la administra para prevenir las infecciones graves provocadas por el meningococo, conocidas como enfermedad meningocócica invasiva (EMI), y sus potenciales complicaciones fatales.