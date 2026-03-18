Cuántos huevos se pueden comer por día y quiénes deberían evitarlo

El reconocido el doctor Alberto Cormillot habló sobre el consumo de huevos y el colesterol.

El reconocido doctor Alberto Cormillot brindó consejos sobre el consumo de huevos, su relación con el colesterol y cuál es el consumo máximo “recomendable”.

“El huevo ha sido siempre demonizado” afirmó Cormillot, quien destacó que “en el transcurso de una alimentación común, cualquier persona puede comer un huevo y agregar varias claras”.

“Si hay un problema de colesterol, es una persona que debe considerar cuánta cantidad de grasa animal está consumiendo. Si no está consumiendo mucha carne y no come mucho queso, es una persona que puede consumir dos huevos y agregarle todas las claras necesarias. El huevo es uno de los alimentos más nutritivos que hay y además es muy versátil porque se lo puede cocinar de distintas maneras y además se lo puede llevar al trabajo”, aseguró el doctor Alberto Cormillot.

“Como consejo general, para quienes son ovolactovegetarianos y consumen muy poca carne, el huevo está indicado”, concluyó el doctor.

Los datos de la Fundación Cardiológica Argentina sorbe el huevo y el colesterol La FCA remarca que la yema es muy rica en colesterol, y aclara que los huevos son una fuente de proteínas y otros nutrientes saludables.