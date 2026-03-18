    • 18 de marzo de 2026 - 08:50

    Cuántos huevos se pueden comer por día y quiénes deberían evitarlo

    El reconocido el doctor Alberto Cormillot habló sobre el consumo de huevos y el colesterol.

    Huevos.

    Huevos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El reconocido doctor Alberto Cormillot brindó consejos sobre el consumo de huevos, su relación con el colesterol y cuál es el consumo máximo “recomendable”.

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    “El huevo ha sido siempre demonizado” afirmó Cormillot, quien destacó que “en el transcurso de una alimentación común, cualquier persona puede comer un huevo y agregar varias claras”.

    “Si hay un problema de colesterol, es una persona que debe considerar cuánta cantidad de grasa animal está consumiendo. Si no está consumiendo mucha carne y no come mucho queso, es una persona que puede consumir dos huevos y agregarle todas las claras necesarias. El huevo es uno de los alimentos más nutritivos que hay y además es muy versátil porque se lo puede cocinar de distintas maneras y además se lo puede llevar al trabajo”, aseguró el doctor Alberto Cormillot.

    “Como consejo general, para quienes son ovolactovegetarianos y consumen muy poca carne, el huevo está indicado”, concluyó el doctor.

    Los datos de la Fundación Cardiológica Argentina sorbe el huevo y el colesterol

    La FCA remarca que la yema es muy rica en colesterol, y aclara que los huevos son una fuente de proteínas y otros nutrientes saludables.

    “En realidad, es la forma de preparación y los acompañantes lo que más impacta en la alimentación”, afirman, al mismo tiempo que destacan que “ingerir un huevo duro con ensalada tiene muchísimo menos impacto que huevos fritos con panceta”.

    Si se quisiera evitar el colesterol del huevo, se puede ingerir solo la clara (la parte blanca) que es una excelente fuente de proteínas.

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