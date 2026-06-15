Día Mundial del Dengue: por qué el virus avanza cada vez más y qué medidas recomiendan para evitar contagios

Cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial del Dengue, una fecha que busca generar conciencia sobre una enfermedad que se ha convertido en una de las amenazas sanitarias de mayor crecimiento en el planeta. Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en áreas con riesgo de transmisión y cada año se registran entre 100 y 400 millones de infecciones.

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Lejos de limitarse a regiones tropicales, el dengue ha ampliado su presencia en los últimos años. Los expertos atribuyen este fenómeno a una combinación de factores como el cambio climático, el aumento de las temperaturas, la urbanización acelerada, los movimientos migratorios y el crecimiento de los viajes internacionales, que favorecen la expansión del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus.

Durante 2024 se registró el mayor brote mundial del que se tenga registro, con más de 14,6 millones de casos y más de 12.000 muertes reportadas en más de 100 países. El avance de la enfermedad encendió las alarmas de organismos sanitarios y gobiernos de todo el mundo.

En Argentina, el dengue también dejó cifras históricas. La temporada 2023-2024 fue la más grave registrada en el país, con más de 580.000 casos confirmados y cientos de fallecimientos. Aunque la actual temporada presenta una situación epidemiológica más controlada, las autoridades sanitarias insisten en no relajar las medidas preventivas.

Las medidas clave para prevenir el dengue

Los especialistas coinciden en que la herramienta más efectiva sigue siendo evitar la reproducción del mosquito. Para ello recomiendan eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, mantener patios y jardines limpios, tapar tanques y depósitos, limpiar canaletas y realizar descacharrado de manera periódica.

También aconsejan utilizar repelente, colocar mosquiteros, proteger cunas y camas, usar ropa que cubra brazos y piernas y evitar la exposición en los horarios de mayor actividad del mosquito.

Otra recomendación fundamental es consultar rápidamente al sistema de salud ante síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias musculares y articulares. Además, se desaconseja la automedicación.

El rol de la vacuna

Desde 2023, Argentina cuenta con una vacuna tetravalente aprobada para personas a partir de los 4 años, diseñada para brindar protección frente a los cuatro serotipos del virus. Sin embargo, los especialistas remarcan que la vacunación debe entenderse como una herramienta complementaria dentro de una estrategia integral que incluya control del mosquito, vigilancia epidemiológica y participación comunitaria.

En el Día Mundial del Dengue, el mensaje de los expertos es claro: la prevención comienza en cada hogar y sigue siendo la mejor defensa frente a una enfermedad que no deja de expandirse en todo el mundo.