    • 18 de mayo de 2026 - 16:35

    Las 3 señales silenciosas del estrés que muchos pasan por alto a diario

    Especialistas en salud mental explican que algunas molestias cotidianas, que suelen normalizarse por cansancio o rutina, pueden estar relacionadas con niveles altos de tensión emocional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Es probable que en algún momento hayas sentido cansancio constante, molestias físicas o cambios de humor sin encontrar una explicación clara. Esto es muy común, sobre todo cuando el estrés se acumula de manera silenciosa y el cuerpo empieza a manifestarlo a través de pequeñas señales cotidianas.

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    Aunque muchas personas creen que el estrés solo aparece en situaciones extremas, los especialistas explican que también puede instalarse de forma progresiva y afectar el cuerpo incluso cuando uno intenta seguir con la rutina normalmente.

    Por fortuna, aprender a identificar ciertas señales físicas y emocionales puede ayudar a detectar el problema antes de que el agotamiento sea mayor.

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    ¿Cómo detectar las señales silenciosas del estrés? (Foto: Adobe Stock)

    ¿Cómo detectar las señales silenciosas del estrés? (Foto: Adobe Stock)

    ¿Cómo detectar las señales silenciosas del estrés?

    La mejor manera de reconocerlas es prestar atención a cambios físicos o emocionales que aparecen de forma repetida y que muchas veces se naturalizan. El cuerpo suele reaccionar antes de que la persona tome conciencia de la carga mental que está acumulando.

    Paso a paso:

    • Observá si sentís cansancio incluso después de dormir.
    • Prestá atención a dolores físicos frecuentes sin causa clara.
    • Detectá cambios de humor o irritabilidad constante.
    • Revisá si te cuesta concentrarte en tareas simples.
    • Intentá identificar momentos de tensión sostenida durante el día.
    • Consultá con profesionales si los síntomas persisten.

    Por qué prestar atención al estrés y no ignorarlo

    • Afecta el cuerpo: puede generar dolores musculares, tensión y agotamiento.
    • Impacta en el descanso: muchas personas duermen mal aunque estén cansadas.
    • Reduce la concentración: dificulta sostener la atención y la memoria.
    • Influye en el estado de ánimo: aumenta irritabilidad y ansiedad.
    • Puede empeorar con el tiempo: el estrés acumulado afecta la salud física y mental.

    Muchos especialistas en salud mental coinciden en que la clave está en detectar las señales tempranas, no en esperar a llegar al agotamiento extremo. Escuchar al cuerpo permite intervenir antes y evitar que el estrés se vuelva crónico.

    Las reacciones físicas y emocionales suelen aparecer de manera gradual. Esto hace que muchas personas normalicen síntomas que, en realidad, son señales claras de sobrecarga mental.

    Las 3 señales silenciosas del estrés que muchas personas ignoran

    • Tensión en mandíbula y cuello: apretar los dientes o sentir rigidez muscular puede estar relacionado con estrés sostenido.
    • Cansancio permanente: sentirse agotado incluso después de descansar suele ser una señal de sobrecarga emocional.
    • Problemas digestivos frecuentes: hinchazón, acidez o molestias estomacales muchas veces se intensifican durante períodos de tensión.

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