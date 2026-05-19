No tires la cáscara de mandarina: hacé un té que te llena de vitaminas

La mandarina es una de las frutas cítricas más consumidas por su sabor dulce y refrescante, además de sus múltiples propiedades nutricionales. Sin embargo, muchas personas desconocen que su cáscara también puede aportar importantes beneficios para la salud.

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El nombre “mandarina” proviene del color de los trajes que utilizaban los mandarines, antiguos gobernantes de China, debido al tono anaranjado intenso de la fruta.

La mandarina contiene vitaminas C, B1, B2 y B6, además de flavonoides, betacarotenos y aceites esenciales. También aporta minerales como potasio, calcio, magnesio, hierro, zinc y fósforo.

Su pulpa destaca por su sabor agridulce y su alto contenido de agua y fibra, pero la cáscara concentra todavía más antioxidantes y compuestos naturales beneficiosos.

Diversos estudios científicos han analizado las propiedades de la cáscara de mandarina y sus posibles efectos positivos en el organismo.

Puede ayudar a prevenir enfermedades

La cáscara contiene un compuesto llamado Salvestrol Q40, que fue estudiado por investigadores de la Escuela de Farmacia de Leicester. Los científicos analizaron su potencial para actuar sobre células cancerosas que contienen una enzima específica conocida como P450 CYP1B.

Aunque las investigaciones continúan, este hallazgo abrió nuevas posibilidades para futuros tratamientos relacionados con cáncer de mama, pulmón, próstata y ovario.

Ayuda a reducir el colesterol

Según estudios de la Universidad de Western Ontario, la cáscara de mandarina posee una alta concentración de antioxidantes, incluso mayor que la pulpa de la fruta.

Estas sustancias podrían contribuir a disminuir los niveles de colesterol y favorecer la limpieza de la sangre cuando se consume en infusión.

Mejora la salud intestinal

Investigaciones del Instituto de Química de Bulgaria señalaron que la cáscara contiene altos niveles de pectina, una fibra dietética que ayuda a mejorar el tránsito intestinal, aumentar la sensación de saciedad y fortalecer el sistema inmunológico.

Funciona como desintoxicante natural

Por tratarse de un cítrico con propiedades alcalinas, la mandarina puede ayudar a eliminar toxinas acumuladas en el organismo. Por eso, el té de cáscara de mandarina suele utilizarse como remedio natural para depurar el cuerpo.

La cáscara de mandarina en la gastronomía

Además de sus propiedades medicinales, la cáscara de mandarina es ampliamente utilizada en la cocina asiática, especialmente en preparaciones chinas.

Se emplea para realzar el sabor de carnes, pescados, mariscos, bebidas calientes y frías, así como también en distintos postres.

Cómo preparar té de cáscara de mandarina

Ingredientes

Cáscaras de dos mandarinas

Una cucharada de miel

600 ml de agua

Preparación

Cortar las cáscaras en tiras delgadas y dejarlas secar en un frasco durante 15 días.

Hervir los 600 ml de agua en una olla.

Agregar las cáscaras secas cuando el agua alcance el hervor.

Apagar el fuego y dejar reposar la infusión durante 10 minutos.

Colar, servir y endulzar con miel al gusto.

Qué tener en cuenta antes de consumirla

Aunque la cáscara de mandarina tiene propiedades beneficiosas, especialistas recomiendan lavarla correctamente antes de usarla para eliminar restos de pesticidas o sustancias químicas.

Además, las infusiones naturales no reemplazan tratamientos médicos ni medicamentos indicados por profesionales de la salud.