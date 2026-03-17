Probó dejar las redes sociales un mes y su cerebro cambió por completo

Un detox digital de 30 días evidenció mejoras en memoria, atención y bienestar. El uso excesivo de redes impacta en la salud cognitiva.

El detox digital mejora la salud cognitiva y reduce los efectos del uso excesivo de redes.

El impacto del uso excesivo del celular volvió a quedar en evidencia tras un experimento que analizó los efectos de un detox digital. La experiencia, centrada en la salud cognitiva, demostró que reducir el consumo de redes sociales puede mejorar la memoria, la atención y el bienestar emocional.

La periodista argentina Brenda Caretto decidió someterse a un experimento de 30 días sin redes sociales, eliminando aplicaciones como Instagram y TikTok. El proceso fue acompañado por estudios neurocientíficos, realizados antes y después del detox, lo que permitió medir con precisión los cambios en su rendimiento mental.

Detox digital: cómo cambia el cerebro sin redes Los resultados fueron contundentes: se registraron mejoras en memoria episódica y visual, mayor capacidad de atención y mejor regulación emocional. Además, se observó una reducción en la ansiedad y una mayor estabilidad cognitiva, lo que refuerza la relación directa entre el uso de redes y el deterioro mental.

Según explicó la propia Caretto —en una experiencia difundida por Infobae a la Tarde—, el cambio también se reflejó en su vida cotidiana. Aumentó su productividad, mejoró su estado de ánimo y percibió una mayor claridad mental, alejándose del consumo compulsivo de contenido.

El experimento también puso el foco en el diseño de las plataformas digitales. El scrolleo infinito y el autoplay generan conductas adictivas, dificultando que los usuarios puedan controlar el tiempo frente a la pantalla. Estudios citados durante la experiencia indican que pasar más de cuatro horas diarias en redes puede reducir hasta un 35% la capacidad cognitiva.