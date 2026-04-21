    • 21 de abril de 2026 - 17:40

    Revisar el celular al despertar afecta el ánimo y genera estrés

    Según la psicología, usar el celular al despertar impacta en el humor, la ansiedad y la energía mental en los primeros minutos del día.

    El uso del celular al despertar, según la psicología, puede alterar el estado de ánimo desde temprano. &nbsp;

    El uso del celular al despertar, según la psicología, puede alterar el estado de ánimo desde temprano.

     

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    Arrancar el día mirando la pantalla del teléfono parece inofensivo, pero la psicología advierte que este hábito puede condicionar el resto de la jornada. Diversos estudios señalan que la psicología vincula el uso temprano del celular con peor estado de ánimo, más ansiedad y menor claridad mental.

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    Qué dice la psicología sobre el uso del celular

    Especialistas en bienestar digital sostienen que los primeros estímulos del día son determinantes. Revisar mensajes, redes sociales o noticias apenas despertamos puede activar respuestas de estrés incluso antes de levantarse de la cama. Además, este hábito suele generar sensación de apuro, irritabilidad y ansiedad, especialmente si aparecen notificaciones laborales o contenido negativo.

    La psicóloga Pamela Rutledge explicó que este comportamiento puede drenar energía mental y afectar la capacidad de concentración. En la misma línea, la neurocientífica Wendy Suzuki advirtió que interrumpe uno de los momentos de mayor claridad mental, desviando la atención hacia demandas externas.

    Cómo impacta en el cerebro y el humor

    Los expertos coinciden en que la mañana es clave para regular el equilibrio emocional. Exponerse de inmediato a estímulos intensos —como noticias alarmantes o discusiones en redes— activa mecanismos de alerta que predisponen negativamente el resto del día.

    Además, el uso automático del celular fomenta la comparación social y la dispersión mental, generando una percepción constante de urgencia. Esto impide comenzar la jornada enfocados en objetivos personales y reduce la productividad.

    Factores que también influyen al despertar

    El estado emocional matutino no depende solo del celular. Los especialistas destacan otros factores relevantes:

    • Calidad y cantidad de sueño
    • Exposición a luz natural
    • Nivel de estrés acumulado
    • Entorno al despertar

    Promover una rutina más pausada, evitando el teléfono durante los primeros minutos, puede mejorar significativamente el bienestar.

    La recomendación de los especialistas

    Los expertos aclaran que no se trata de eliminar el uso del celular, sino de postergarlo unos minutos. Empezar el día con actividades como estiramientos, respiración consciente o simplemente un momento de calma ayuda a mejorar el ánimo y la claridad mental.

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