Revisar el celular al despertar afecta el ánimo y genera estrés

Arrancar el día mirando la pantalla del teléfono parece inofensivo, pero la psicología advierte que este hábito puede condicionar el resto de la jornada. Diversos estudios señalan que la psicología vincula el uso temprano del celular con peor estado de ánimo, más ansiedad y menor claridad mental.

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Especialistas en bienestar digital sostienen que los primeros estímulos del día son determinantes. Revisar mensajes, redes sociales o noticias apenas despertamos puede activar respuestas de estrés incluso antes de levantarse de la cama. Además, este hábito suele generar sensación de apuro, irritabilidad y ansiedad , especialmente si aparecen notificaciones laborales o contenido negativo.

La psicóloga Pamela Rutledge explicó que este comportamiento puede drenar energía mental y afectar la capacidad de concentración. En la misma línea, la neurocientífica Wendy Suzuki advirtió que interrumpe uno de los momentos de mayor claridad mental, desviando la atención hacia demandas externas.

Los expertos coinciden en que la mañana es clave para regular el equilibrio emocional. Exponerse de inmediato a estímulos intensos —como noticias alarmantes o discusiones en redes— activa mecanismos de alerta que predisponen negativamente el resto del día.

Además, el uso automático del celular fomenta la comparación social y la dispersión mental , generando una percepción constante de urgencia. Esto impide comenzar la jornada enfocados en objetivos personales y reduce la productividad.

Factores que también influyen al despertar

El estado emocional matutino no depende solo del celular. Los especialistas destacan otros factores relevantes:

Calidad y cantidad de sueño

Exposición a luz natural

Nivel de estrés acumulado

Entorno al despertar

Promover una rutina más pausada, evitando el teléfono durante los primeros minutos, puede mejorar significativamente el bienestar.

La recomendación de los especialistas

Los expertos aclaran que no se trata de eliminar el uso del celular, sino de postergarlo unos minutos. Empezar el día con actividades como estiramientos, respiración consciente o simplemente un momento de calma ayuda a mejorar el ánimo y la claridad mental.