Automovilismo a escala: Manopilotos San Juan vuelve a la pista con la segunda fecha del campeonato de F1

Este viernes 2 de octubre, a partir de las 21,30, la Plaza del Barrio Huaziul, Rivadavia, será escenario de una nueva jornada de automovilismo a escala con la realización de la segunda fecha del Campeonato de F1 organizado por el grupo Manopilotos San Juan.
Detalles del evento en San Juan
- Fecha: viernes 2 de octubre
- Hora: desde las 21,30.
- Lugar: Plaza del barrio Huaziul
- Organiza: Manopilotos San Juan
- Actividad: 2° fecha del Campeonato de Fórmula 1 a escala
La propuesta invita tanto a los aficionados de este particular hobby como al público en general a acercarse y disfrutar de una actividad que combina competencia, destreza y pasión por el automovilismo. Desde la organización señalaron que quienes quieran participar pueden hacerlo como:
- Pilotos: poniéndose al mando de un auto para competir.
- Espectadores: asistiendo para disfrutar de las carreras y conocer de cerca esta modalidad.
Categorías del campeonato de automovilismo a escala
Manopilotos San Juan desarrolla sus competencias con diferentes categorías, ampliando las alternativas para los fanáticos del automovilismo a escala:
- Fórmula 1 (F1)
- Pro 20
- Turismo Carretera (TC)
- TC Pick Up
Próximas fechas y novedades
La jornada de este viernes será una oportunidad para avanzar con el calendario previsto de la temporada. Próximamente se anunciarán las fechas de las siguientes carreras a través de sus canales oficiales.
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