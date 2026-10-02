Automovilismo a escala: Manopilotos San Juan vuelve a la pista con la segunda fecha del campeonato de F1

Este viernes 2 de octubre, desde las 21,30, la Plaza del barrio Huaziul será escenario de una nueva jornada de automovilismo a escala.

Se viene un nuevo encuentro de automovilismo a escala en San Juan.

Este viernes 2 de octubre, a partir de las 21,30, la Plaza del Barrio Huaziul, Rivadavia, será escenario de una nueva jornada de automovilismo a escala con la realización de la segunda fecha del Campeonato de F1 organizado por el grupo Manopilotos San Juan.

Detalles del evento en San Juan Fecha: viernes 2 de octubre

viernes 2 de octubre Hora: desde las 21,30.

desde las 21,30. Lugar: Plaza del barrio Huaziul

Plaza del barrio Huaziul Organiza: Manopilotos San Juan

Manopilotos San Juan Actividad: 2° fecha del Campeonato de Fórmula 1 a escala La propuesta invita tanto a los aficionados de este particular hobby como al público en general a acercarse y disfrutar de una actividad que combina competencia, destreza y pasión por el automovilismo. Desde la organización señalaron que quienes quieran participar pueden hacerlo como:

Pilotos: poniéndose al mando de un auto para competir.

poniéndose al mando de un auto para competir. Espectadores: asistiendo para disfrutar de las carreras y conocer de cerca esta modalidad. Categorías del campeonato de automovilismo a escala Manopilotos San Juan desarrolla sus competencias con diferentes categorías, ampliando las alternativas para los fanáticos del automovilismo a escala:

Fórmula 1 (F1)

Pro 20

Turismo Carretera (TC)

TC Pick Up Próximas fechas y novedades La jornada de este viernes será una oportunidad para avanzar con el calendario previsto de la temporada. Próximamente se anunciarán las fechas de las siguientes carreras a través de sus canales oficiales.

Redes sociales y contacto Para más información, novedades y seguimiento del grupo: