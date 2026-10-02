    • 2 de octubre de 2026 - 06:45

    Automovilismo a escala: Manopilotos San Juan vuelve a la pista con la segunda fecha del campeonato de F1

    Este viernes 2 de octubre, desde las 21,30, la Plaza del barrio Huaziul será escenario de una nueva jornada de automovilismo a escala.

    Se viene un nuevo encuentro de automovilismo a escala en San Juan.

    Se viene un nuevo encuentro de automovilismo a escala en San Juan.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Este viernes 2 de octubre, a partir de las 21,30, la Plaza del Barrio Huaziul, Rivadavia, será escenario de una nueva jornada de automovilismo a escala con la realización de la segunda fecha del Campeonato de F1 organizado por el grupo Manopilotos San Juan.

    Leé además

    El viento Zonda alcanzaría 78 km/h en la tarde.

    Prevén un día marcado por el fuerte viento y temperatura elevada: así estará este viernes 2 de octubre en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el eaaf identifico los restos del sanjuanino carlos poblete, padre de la nieta recuperada n°127

    El EAAF identificó los restos del sanjuanino Carlos Poblete, padre de la nieta recuperada N°127

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Detalles del evento en San Juan

    • Fecha: viernes 2 de octubre
    • Hora: desde las 21,30.
    • Lugar: Plaza del barrio Huaziul
    • Organiza: Manopilotos San Juan
    • Actividad: 2° fecha del Campeonato de Fórmula 1 a escala

    La propuesta invita tanto a los aficionados de este particular hobby como al público en general a acercarse y disfrutar de una actividad que combina competencia, destreza y pasión por el automovilismo. Desde la organización señalaron que quienes quieran participar pueden hacerlo como:

    • Pilotos: poniéndose al mando de un auto para competir.
    • Espectadores: asistiendo para disfrutar de las carreras y conocer de cerca esta modalidad.

    Categorías del campeonato de automovilismo a escala

    Manopilotos San Juan desarrolla sus competencias con diferentes categorías, ampliando las alternativas para los fanáticos del automovilismo a escala:

    • Fórmula 1 (F1)
    • Pro 20
    • Turismo Carretera (TC)
    • TC Pick Up

    Próximas fechas y novedades

    La jornada de este viernes será una oportunidad para avanzar con el calendario previsto de la temporada. Próximamente se anunciarán las fechas de las siguientes carreras a través de sus canales oficiales.

    Redes sociales y contacto

    Para más información, novedades y seguimiento del grupo:

    • - Instagram: @manopilotos_sanjuan
    • - Facebook: Manopilotos San Juan
    • - TikTok: Manopilotos San Juan
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    alerta por fuertes rafagas: naturgy emitio recomendaciones de prevencion para este viernes

    Alerta por fuertes ráfagas: Naturgy emitió recomendaciones de prevención para este viernes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    san juan ya registra tres femicidios en 2026 y enciende las alertas con registros que no se veian desde 2019

    San Juan ya registra tres femicidios en 2026 y enciende las alertas con registros que no se veían desde 2019

    Por Redacción Diario de Cuyo
    modifican el horario de cierre de la expo innova cuyo 2026 debido al alerta meteorologica

    Modifican el horario de cierre de la Expo Innova Cuyo 2026 debido al alerta meteorológica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cronograma de octubre: entrega de modulos alimentarios a personas con diabetes

    Cronograma de octubre: entrega de módulos alimentarios a personas con diabetes

    Por Redacción Diario de Cuyo