    • 19 de marzo de 2026 - 17:39

    Cierran el Paso Cristo Redentor por pronóstico de fuerte temporal en alta montaña

    El cierre del Paso Cristo Redentor se decidió debido al pronóstico de tormentas y fuertes vientos previstos para la noche de este jueves.

    Cierran el Paso Cristo Redentor por pronóstico de fuerte temporal en alta montaña

    Cierran el Paso Cristo Redentor por pronóstico de fuerte temporal en alta montaña

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado este viernes 20 de marzo como consecuencia de un frente de inestabilidad que afectará principalmente al sector chileno. La decisión fue adoptada de manera preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas y posibles tormentas que comenzarán durante la noche de este jueves.

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    Según informó Gendarmería Nacional, la interrupción de la circulación se iniciará a las 11 en las localidades de Guardia Vieja y Uspallata, mientras que el cierre total del corredor internacional se hará efectivo a partir de las 13.

    Las autoridades indicaron que la reapertura será evaluada el sábado 21 a las 6 de la mañana, siempre sujeta a la mejora de las condiciones climáticas en la zona cordillerana.

    En cuanto al panorama en Chile, un sistema frontal impactará la zona central entre jueves y viernes, con precipitaciones que podrían superar los 40 milímetros. El fenómeno se concentrará principalmente durante la noche, lo que incrementa el riesgo de complicaciones como anegamientos e inundaciones.

    Especialistas del país vecino advirtieron que la mayor intensidad del evento se registrará en horario nocturno, lo que eleva la probabilidad de emergencias. Además, no se descarta la presencia de un río atmosférico, fenómeno que aportaría mayor cantidad de humedad y aumentaría la intensidad de las lluvias.

    Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

    El comunicado del cierre del Paso Cristo Redentor

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    Cierran el Paso Cristo Redentor por pronóstico de fuerte temporal en alta montaña

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