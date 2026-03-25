    • 25 de marzo de 2026 - 23:03

    Comercios en San Juan por Semana Santa: qué días abren y cuándo cierran

    La actividad comercial en San Juan tendrá cambios por Semana Santa: informaron cómo será la atención durante el fin de semana largo.

    La actividad comercial en San Juan tendrá modificaciones durante Semana Santa.

    La actividad comercial en San Juan tendrá modificaciones durante Semana Santa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actividad comercial en San Juan ya tiene definido su esquema para Semana Santa. La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó cómo será la atención en los próximos días, con el objetivo de ordenar tanto la planificación de los comerciantes como las compras de los consumidores.

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    Desde la entidad aclararon que el miércoles, jornada en la que se celebra el Día del Empleado Público, los comercios abrirán con total normalidad, manteniendo el ritmo habitual en toda la provincia.

    Cómo será la atención en Semana Santa

    Para el Jueves Santo, la recomendación es que los locales trabajen en horarios habituales, sin modificaciones en la atención al público. Esto permitirá sostener la dinámica comercial previa al feriado principal.

    En tanto, el Viernes Santo, considerado feriado nacional, será el único día con cambios importantes: no habrá atención al público y la mayoría de los comercios permanecerán cerrados, en adhesión a la conmemoración religiosa.

    Cuándo vuelve la actividad normal

    El sábado posterior al feriado, la actividad comercial en San Juan retomará su funcionamiento habitual, con apertura en horarios normales en todos los rubros.

    Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan destacaron que esta información resulta clave para que los consumidores puedan organizar sus compras y evitar inconvenientes durante el fin de semana largo.

    Además, remarcaron la importancia de la previsibilidad para el sector, en una fecha donde suele incrementarse el movimiento comercial.

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