Con 17 años y un corazón lleno de sueños: empezó cortando en su pieza y hoy abrió su propia barbería

Hay historias de vida que nos recuerdan de qué está hecha la juventud: de empuje, de valentía y de ese fuego sagrado que no se apaga nunca. En pleno centro sanjuanino, sobre calle Rivadavia antes de llegar a Jujuy, se respira un aire distinto. Allí, entre espejos impecables, tijeras y sillones que reciben historias todos los días, habita el sueño hecho realidad de Miguel Gambetta, un joven de apenas 17 años que decidió tomar las riendas de su destino y construir su propio camino desde muy abajo.

A su corta edad, la rutina de Miguel es el reflejo de que alguien quiere, puede. Por las mañanas le pone el pecho a la rutina que exige la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, mientras que por las tardes busca un espacio para el deporte con el pádel, y cada hora restante la entrega por entero a su verdadera pasión: el arte de la barbería. Sin embargo, detrás de este chico que hoy se levanta con orgullo en una de las zonas más transitadas de la Capital, hay un trasfondo teñido de nostalgia, sacrificios compartidos y un amor familiar invencible.

Hace poco más de un año y medio, las manos de Miguel descubrieron el talento para transformar miradas y devolver sonrisas con un corte de pelo. Pero los comienzos nunca son fáciles. Sin un local comercial ni grandes recursos, el punto de partida fue su propia habitación en la casa familiar de Santa Lucía.

Allí, entre la incomodidad de recibir clientes en su espacio personal y el vaivén de cabellos sobre el piso de su cuarto, Miguel nunca perdió de vista su objetivo . "Cortaba en mi pieza, pero la mayoría de los clientes que confiaban en mí vivían en Rivadavia. Se me hacía muy difícil y me daba cuenta de que si quería evolucionar, si de verdad quería crecer en esto, tenía que dar el salto", confiesa con la madurez de alguien que entendió desde chico que los grandes sueños requieren grandes decisiones.

El deseo de avanzar chocaba a menudo con las limitaciones económicas lógicas de cualquier adolescente. Aunque Miguel cuidaba cada peso ahorrado con el sudor de su trabajo diario, alquilar un local comercial por su cuenta parecía una meta inalcanzable. Y fue justamente en ese punto de inflexión donde se activó la red más hermosa que puede tener un joven: la familia y los amigos. "Gracias a Dios, mi papá fue el pilar fundamental de todo esto. Sin él no estaría donde estoy hoy. Él confió en mí desde el día uno y me dio la mano que me faltaba para no caer".

Para levantar un proyecto no solo se necesita dinero; se necesita fe. Y fue su papá quien creyó en el talento de Miguel antes que nadie. Viendo la dedicación de su hijo, decidió prestarle y acondicionar una oficina familiar para que tuviera, de una vez por todas, su tan anhelado espacio propio.

Lo que vino después fue una verdadera obra de amor. Durante días, Miguel, su padre y sus amigos más cercanos se pusieron el mameluco de trabajo. Entre pinceles, pintura, martillazos y risas compartidas a cambio de un corte de pelo, fueron dándole forma al local. "Sinceramente costó muchísimo llegar hasta acá, pero tuve la suerte de estar rodeado de gente de oro. Mis viejos y mis amigos le pusieron el cuerpo a cada detalle de manera desinteresada", relata Miguel con la voz quebrada por la gratitud.

Aquella pequeña oficina de calle Rivadavia se transformó así en un refugio de superación, en un lugar donde cada rincón conserva la huella del esfuerzo compartido y la satisfacción del deber cumplido. La barbería se convirtió en su ventana al mundo y en una plataforma para inspirar a otros chicos de su edad que a veces no encuentran el rumbo.

Con la humildad intacta, el joven barbero sanjuanino mira al futuro con metas claras y sueños que aún le hacen acelerar el corazón. En lo inmediato, no oculta su ilusión de recibir en su sillón a reconocidos creadores de contenido sanjuaninos como Nachano o Juanchi Femenía, compartiendo con ellos su arte y su historia de vida.

Pero el anhelo más profundo de Miguel trasciende lo personal. Con la mirada puesta en el horizonte, sueña con el día en que su emprendimiento crezca tanto que pueda dar el siguiente paso: "A largo plazo, mi meta es hacer crecer esta barbería para que sea un espacio donde pueda generar puestos de trabajo reales y capacitar a otros jóvenes que quieran aprender este rubro tan lindo".

La historia de Miguel Gambetta no es solo la nota de un comercio que abre sus puertas en San Juan. Es el testimonio vivo de un chico de apenas 17 años que no esperó a que las oportunidades le cayeran del cielo, que supo transformar una habitación humilde en un taller de esperanzas y que demuestra diariamente que cuando hay amor, apoyo y trabajo honesto, los sueños nunca quedan demasiado lejos.