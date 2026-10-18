Camila Brusotti, a 10 años del milagro de Brochero: recuperación, fe y una nueva invitación especial

El mes de octubre guarda un significado único para la provincia y para la historia de la Iglesia argentina. Se cumplen 10 años de la canonización del Santo Cura Brochero, proclamado en el Vaticano el 16 de octubre de 2016. Detrás de esa histórica declaración papal se encuentra la conmovedora historia de Camila Brusotti, la sanjuanina cuya milagrosa e inexplicable recuperación médica transformó la devoción popular en fe oficial.

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Hoy, a sus 21 años, Camila lleva una vida plena y mantiene intacto el vínculo con el "cura gaucho". En una reciente entrevista con Telesol, la joven reflexionó sobre el paso del tiempo, el mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones límite y la manera en que su familia custodia el legado del santo.

“Siempre digo que la fe mueve montañas. Entonces, los que necesiten algo, lo que fuese, la fe mueve montañas. Un Padre Nuestro o un Ave María al día no viene nunca mal” , expresó Camila al recordar el impacto de la oración en su vida.

La historia de Camila conmovió a toda la provincia a fines de octubre de 2013, cuando tenía tan solo 8 años. La pequeña ingresó en estado crítico y casi sin vida al hospital en brazos de su madre, quien argumentaba una supuesta caída de un caballo. Sin embargo, los estudios médicos revelaron una realidad desgarradora: la niña presentaba hematomas graves en todo el cuerpo, hundimiento del parietal derecho y múltiples traumatismos provocados por una brutal golpiza propinada por su madre y su padrastro.

El diagnóstico de los profesionales de la salud en San Juan era devastador. Las opciones para la pequeña se reducían a dos escenarios trágicos: la muerte inminente o un estado vegetativo permanente.

Ante la desesperación, la familia materna encabezada por su abuela Marina y su abuelo Raúl se aferró a la fe. Una amiga les acercó una estampita, una novena y la historia de José Gabriel del Rosario Brochero, un cura cordobés que había sido beatificado poco tiempo antes por un caso similar. En San Juan se multiplicaron las cadenas de oración, encomendando la vida de Camila a la intercesión del sacerdote.

El milagro que reconoció el Vaticano

Lo que ocurrió semanas después desafió a la ciencia médica. Contra todo pronóstico clínico y "por razones desconocidas" —según admitieron los propios profesionales en los partes médicos, Camila despertó, comenzó a evolucionar favorablemente y tras dos meses de internación volvió a caminar.

Esa recuperación inexplicable fue analizada rigurosamente por juntas médicas y teológicas en Roma, hasta ser aprobada de manera unánime por la Santa Sede como el segundo milagro oficial atribuido al Cura Brochero, el paso determinante y obligatorio para lograr su canonización en 2016.

Presente de fe y recuerdos imborrables

A diez años de aquel hecho histórico que la llevó a viajar al Vaticano junto a su familia para participar de la ceremonia presidida por el Papa Francisco, Camila atesora recuerdos inolvidables, entre ellos un pedazo del poncho original del santo obsequiado desde la Santa Sede.

Además, la joven sanjuanina anticipó que junto a su familia y a Nicolás Flores protagonista del primer milagro de Brochero recibieron una invitación especial desde Córdoba para participar de una importante celebración religiosa en la localidad de Villa Cura Brochero.

A más de una década de aquel episodio que mantuvo en vilo a los sanjuaninos, la vida de Camila Brusotti continúa siendo un testimonio viviente de fe, resiliencia y devoción que marcó para siempre la historia de la provincia.