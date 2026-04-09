Con una máxima de 25°C, este es el pronóstico del tiempo en San Juan para este jueves 9 de abril

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de San Juan vivirá este jueves 9 de abril una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables a lo largo del día.

El informe oficial indica que no se esperan precipitaciones. Se prevé que por la mañana el cielo esté algo nublado, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima que alcanzará los 25°C. Durante la mañana se registrarán alrededor de 19°C, ascendiendo hacia la tarde hasta el valor máximo previsto, para luego descender a unos 18°C por la noche.

En relación al viento, será leve en las primeras horas del día, proveniente del sector sudoeste. Por la tarde y la noche, la intensidad aumentará levemente, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, rotando al este y luego al sur.

Pronóstico del tiempo en San Juan: SMN09042026 El pronóstico del tiempo del jueves 9 de abril de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.