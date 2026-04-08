Despejado y con temperaturas templadas, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 8 de abril

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de San Juan tendrá este miércoles 8 de abril una jornada estable, con condiciones mayormente favorables y sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana, el cielo se presentará despejado, con una temperatura inicial cercana a los 15°C. Hacia la tarde, se espera un leve aumento de la nubosidad, aunque sin afectar el buen tiempo, y la temperatura alcanzará una máxima de 24°C. Por la noche, el cielo continuará algo nublado, con una temperatura en torno a los 20°C.

El informe indica además que la probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% a lo largo de toda la jornada. En cuanto al viento, soplará del sector sur por la mañana y rotará al sudeste durante la tarde, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

De cara a los próximos días, se prevé un leve ascenso de la temperatura, con máximas que podrían alcanzar los 28°C hacia el domingo, manteniéndose el tiempo estable y sin precipitaciones en la región.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn08042026 El pronóstico del tiempo del miércoles 8 de abril de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.