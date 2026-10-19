    • 19 de octubre de 2026 - 08:54

    Dolor en la Policía de San Juan por la muerte del comisario Carlos Javier Cuello

    El funcionario falleció en la madrugada del domingo, tras sufrir una descompensación en su casa. La causa fue un paro cardiorrespiratorio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento del comisario Carlos Javier Cuello, quien se desempeñaba como jefe de la Comisaría 37ª de Caucete. Murió durante la madrugada de este domingo, luego de sufrir una descompensación en su domicilio.

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    Según informó InfoCaucete, Cuello fue trasladado de urgencia al Sanatorio San Juan, ubicado en calle Lavalle 735 Sur, en la capital provincial. Allí, los profesionales de la salud constataron su deceso a las 2:15. De acuerdo con el reporte médico, la causa fue un paro cardiorrespiratorio.

    Dolor entre sus compañeros

    La noticia generó gran conmoción en la fuerza, sobre todo entre quienes compartían con él las tareas diarias en la dependencia de Caucete. Con el correr de las horas, compañeros y allegados comenzaron a despedirlo con mensajes de afecto, en los que destacaron los momentos compartidos y el recuerdo que deja entre quienes lo conocieron.

    Uno de los mensajes dedicados a su memoria resume el sentimiento general: le agradecen por los momentos compartidos y aseguran que su legado perdurará.

    La muerte de Cuello enluta a la Comisaría 37ª y genera pesar en todo el ámbito policial de la provincia de San Juan.

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