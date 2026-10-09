El gobernador Orrego designó al nuevo subjefe de la Policía y confirmó al director de Protección Civil

El gobernador Marcelo Orrego formalizó cambios en la conducción de dos áreas estratégicas de la seguridad de San Juan. Mediante decreto, designó al comisario general Pablo Torres como nuevo subjefe de la Policía y confirmó a Diego Morales como director de Protección Civil . Las decisiones permitieron cubrir las vacantes que quedaron tras el fallecimiento de Germán Videla y Carlos Heredia, respectivamente, en el accidente de helicóptero ocurrido en Valle Fértil.

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Torres se desempeñaba como jefe de la Dirección de Operaciones Policiales D-3, un área central para la coordinación de tareas preventivas y operativas de la fuerza. Desde ese puesto tenía bajo su órbita distintas dependencias, entre ellas el Comando Radioeléctrico y el cuerpo de Infantería, vinculadas con la presencia policial en las calles y la respuesta ante diferentes situaciones.

Por su parte, Diego Morales quedó confirmado al frente de Protección Civil, organismo que conducía de manera interina . El funcionario cuenta con una extensa trayectoria en la Policía de San Juan , donde llegó a desempeñarse como subjefe de la fuerza. También estuvo vinculado a grupos especiales, operativos de rescate en alta montaña y actividades de capacitación profesional, incluso en el exterior.

Con estas designaciones, el Gobierno provincial busca garantizar la continuidad institucional y sostener la coordinación de las tareas vinculadas con la prevención, la respuesta ante emergencias y la seguridad pública.

En paralelo, el gobernador autorizó mediante decreto el ascenso de 250 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial , una medida que alcanza aproximadamente al 20% de la dotación de la institución.

La disposición reconoce la trayectoria, los años de servicio y la formación del personal penitenciario, además de representar un avance en las carreras profesionales de los agentes. Según lo informado, los ascensos forman parte de un proceso progresivo que se implementará de acuerdo con las posibilidades y los recursos disponibles.

El personal penitenciario cumple una función central en la seguridad pública, al garantizar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos donde las personas privadas de la libertad cumplen sus condenas. Se trata de una tarea que requiere preparación, responsabilidad y dedicación cotidiana.

La medida se inscribe en una serie de cambios institucionales impulsados durante la gestión provincial. Entre ellos, se destacó la designación del prefecto Carlos Suárez como director de carrera del Servicio Penitenciario, un hecho señalado como inédito en la historia de la institución.

También se nombró a Norma Iragorre como la primera subdirectora mujer de carrera, otro antecedente relevante dentro de la estructura penitenciaria provincial.

Con los nuevos nombramientos en la Policía y Protección Civil, junto con los ascensos penitenciarios, el Ejecutivo provincial avanzó en la reorganización y el reconocimiento del personal de las áreas que integran el sistema de seguridad de San Juan.