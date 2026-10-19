El muerto que todavía podía conquistar imperios

Cuando Alejandro Magno murió en Babilonia, en junio del año 323 antes de Cristo, nadie sabía quién debía ocupar su lugar. El hombre que había derrotado al Imperio persa y conducido a sus soldados hasta la India tenía apenas 32 años. Había ganado casi todas sus batallas, pero no había dejado un sucesor adulto e indiscutido.

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Su medio hermano Filipo Arrideo podía llevar la corona, aunque no gobernar por sí mismo. Roxana, una de las esposas de Alejandro, esperaba un hijo. Si nacía varón, también sería rey. Así ocurrió: el futuro Alejandro IV fue reconocido junto con Filipo III. Sin embargo, el poder verdadero quedó en manos de los generales que comenzaron a repartirse territorios, ejércitos y ambiciones.

En el mundo macedonio, sepultar a un rey era también un acto político. Quien controlara sus restos y organizara el funeral podía presentarse como custodio de su memoria y fortalecer sus aspiraciones. El cadáver del conquistador se había transformado en una insignia de poder. Ya no impartía órdenes, pero su presencia todavía inclinaba lealtades.

Pérdicas, uno de los hombres fuertes del nuevo régimen, quedó al frente del gobierno imperial. Ptolomeo, antiguo compañero de Alejandro, eligió otra estrategia. En lugar de disputar inmediatamente todo el imperio, aseguró Egipto: una provincia rica, fértil y protegida por desiertos. Mientras otros intentaban dominar el conjunto, él comenzó a construir un poder propio.

Entre ambos se interponía un muerto.

UN TEMPLO SOBRE RUEDAS

El traslado de Alejandro no comenzó de inmediato. Según Diodoro de Sicilia, fueron necesarios casi dos años para construir el carro funerario. Era un santuario móvil cubierto de oro, decorado con columnas, coronas, figuras de animales, campanas y escenas que evocaban las campañas del conquistador.

En su interior viajaba el cuerpo, depositado en un féretro digno del hombre que había sido reconocido como faraón en Egipto y relacionado con Zeus-Amón. Soldados, artesanos y reparadores de caminos acompañaban la expedición. Cuando el cortejo llegaba a una ciudad, las multitudes salían a contemplarlo.

El responsable del traslado era un oficial llamado Arrideo, a quien no debe confundirse con Filipo III Arrideo. Sobre él recaía una misión extraordinaria: conducir desde Babilonia el cuerpo más valioso de la Antigüedad.

Pero su destino no está completamente claro.

La tradición más difundida sostiene que los restos debían viajar hacia Macedonia, probablemente a Egas, donde descansaban los antiguos reyes de su dinastía. Otras versiones relacionan la voluntad de Alejandro con el santuario de Zeus-Amón, en el oasis egipcio de Siwa. Las fuentes conservadas, escritas tiempo después, no ofrecen una respuesta única.

Esa incertidumbre abrió una oportunidad.

EL HOMBRE QUE CAMBIÓ LA RUTA

Cuando el cortejo atravesó Siria, Ptolomeo salió de Egipto acompañado por tropas. Diodoro afirma que fue a recibir el cuerpo y a rendirle honores. El resultado político, sin embargo, fue evidente: Alejandro no llegó a Macedonia. Terminó bajo el control de Ptolomeo.

¿Fue arrebatado mediante la fuerza? ¿Arrideo había acordado previamente el cambio de ruta? ¿Se presentó el desvío como el cumplimiento de la voluntad del difunto? Las fuentes no permiten reconstruir cada detalle. Lo seguro es que no pudo tratarse de una decisión improvisada. Ptolomeo había movilizado hombres y recursos para salir al encuentro de una procesión extraordinaria.

Había comprendido antes que sus rivales una verdad decisiva: no necesitaba ocupar el trono de Alejandro. Le bastaba con poseer el símbolo más poderoso de su memoria.

La maniobra representaba un desafío que Pérdicas no podía ignorar. Si permitía que un gobernador se apropiara de los restos reales, su autoridad sobre los restantes generales quedaría debilitada. La disputa por el cadáver no fue la única causa del conflicto, pero agravó una rivalidad que ya amenazaba con destruir la frágil unidad del imperio.

Pérdicas reunió al ejército real y marchó contra Egipto.

EL NILO DECIDIÓ LA DISPUTA

Pérdicas llegó con una fuerza numerosa y elefantes de guerra. Sobre el papel parecía capaz de imponerse, pero la campaña se convirtió en una sucesión de errores. Primero fracasó al atacar una posición fortificada. Después ordenó a sus hombres cruzar un brazo del Nilo.

Los primeros soldados avanzaron, pero el paso comenzó a volverse más profundo. Los hombres, caballos y elefantes removieron la arena del fondo, mientras la corriente arrastraba a quienes intentaban regresar. Muchos murieron ahogados; otros fueron atacados por animales del río. Diodoro habla de más de dos mil bajas, aunque las cifras antiguas deben tratarse con cautela.

La derrota no se produjo en una gran batalla. El ejército se desintegró por la improvisación, el cansancio y la pérdida de confianza. Durante la noche, el campamento se llenó de lamentos. Varios oficiales se rebelaron, entraron en la tienda de Pérdicas y lo asesinaron.

El hombre que había marchado para restaurar su autoridad terminó muerto por sus subordinados. Ptolomeo conservó Egipto, sobrevivió a la invasión y retuvo el cuerpo.

LA VICTORIA QUE DURÓ SIGLOS

Las fuentes discrepan sobre el primer lugar donde fueron depositados los restos. Algunas señalan Menfis; otras los sitúan tempranamente en Alejandría. En algún momento de las primeras décadas de la dinastía ptolemaica, el cuerpo fue trasladado a la ciudad fundada por el conquistador.

Su tumba se convirtió en uno de los grandes lugares de veneración del Mediterráneo. Los Ptolomeos vincularon su autoridad con la memoria de Alejandro. La tradición antigua relacionó el mausoleo con Julio César, mientras que la visita de Augusto fue relatada con mayor precisión: habría depositado flores y una diadema sobre el cuerpo.

Ptolomeo había conseguido mucho más que un cadáver. Había obtenido una fuente de legitimidad para la dinastía que gobernaría Egipto durante casi tres siglos.

Con el tiempo, las referencias al mausoleo comenzaron a desaparecer. Alejandría sufrió guerras, terremotos y profundas transformaciones urbanas y religiosas. La ubicación de la tumba terminó perdiéndose. Desde entonces se han propuesto numerosos lugares, pero ninguno ha proporcionado una respuesta definitiva.

El hombre que conquistó una parte enorme del mundo antiguo desapareció sin dejar una sepultura identificable. Ptolomeo consiguió apropiarse del cadáver más valioso de su tiempo, construyó sobre él una dinastía y convirtió su tumba en un símbolo universal.

Pero nadie sabe dónde se encuentra ahora.

FUENTES CONSULTADAS