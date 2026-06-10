El Hospital Rawson inauguró nuevas instalaciones para fortalecer el único Laboratorio de Citogenética de San Juan

El sistema público de salud de San Juan sumó una nueva mejora en infraestructura con la inauguración de las nuevas instalaciones del Laboratorio de Citogenética del Hospital Rawson, un servicio clave para el diagnóstico de enfermedades genéticas y otras patologías complejas.

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Se trata del único laboratorio de citogenética de la provincia, que desde su puesta en funcionamiento ya realizó cerca de 600 estudios especializados. Su tarea es fundamental para detectar alteraciones cromosómicas asociadas a enfermedades genéticas, trastornos reproductivos y patologías oncohematológicas como leucemias y linfomas.

El acto de inauguración contó con la participación del ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el secretario Técnico, Alejandro Navarta; autoridades del Hospital Rawson y jefes de distintos servicios.

Durante la actividad, el director ejecutivo del hospital, Juan Pablo Gempel, destacó la relevancia de contar con diagnósticos de alta complejidad dentro del sistema público de salud y puso en valor el crecimiento profesional de los equipos que desarrollan estas prestaciones en la provincia.

Por su parte, Dobladez subrayó que el Hospital Rawson continúa incorporando prácticas y servicios que no se realizan en otros centros de salud públicos ni privados de San Juan. Además, resaltó el compromiso de los profesionales que trabajan diariamente para mejorar la atención de los pacientes y sus familias.

El Laboratorio de Citogenética funciona bajo la órbita del Servicio de Anatomía Patológica y está integrado por la responsable del área, Paula Ibáñez, la profesional Belén Mestre y el técnico Jonathan Ahumada.

Su trabajo se desarrolla en articulación con múltiples especialidades médicas del hospital, entre ellas Genética, Neonatología, Pediatría, Oncohematología, Neurología, Endocrinología Infantil y Ginecología.

Entre las principales consultas que recibe el servicio se encuentran las sospechas de síndromes genéticos, malformaciones congénitas múltiples, discapacidad intelectual, infertilidad, abortos recurrentes, leucemias y linfomas.

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Más capacidad diagnóstica y mejores condiciones de trabajo

Las nuevas instalaciones fueron diseñadas para optimizar el funcionamiento del laboratorio mediante espacios diferenciados que permiten organizar de manera más eficiente el procesamiento de muestras y la elaboración de resultados.

Además, el sector incorporó una campana extractora de gases de última generación, un equipamiento que mejora las condiciones de bioseguridad al proteger al personal de la exposición a vapores potencialmente tóxicos.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que estas mejoras forman parte de una política destinada a fortalecer las capacidades diagnósticas de la provincia mediante la incorporación de infraestructura y tecnología. El objetivo es acercar servicios especializados a la comunidad, ampliar el acceso a la salud y contribuir a una mejor calidad de vida para los sanjuaninos.

Cómo solicitar turnos

Las personas que necesiten atención en el Laboratorio de Citogenética deben dirigirse al edificio ubicado en las calles General Paz y Estados Unidos. La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.