San Juan lanzó el nuevo esquema de formación policial y proyecta una Tecnicatura en Seguridad Vial

San Juan dio un nuevo paso en el fortalecimiento institucional de sus Fuerzas de Seguridad con la presentación oficial del Sistema Integral de Educación Policial (SIEP) . Este nuevo esquema, resultado del trabajo conjunto entre Educación y Seguridad, permite avanzar con un modelo formativo moderno y adaptado a los desafíos actuales.

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El acto se desarrolló este miércoles 10 de junio en la Sala Emar Acosta del Anexo de la Legislatura Provincial y reunió a las máximas autoridades de los ámbitos de Seguridad y Educación. La mesa académica estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; y el jefe de Policía, Néstor Álvarez.

La iniciativa, impulsada por la Jefatura de Policía y la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6, tiene como objetivo ordenar, actualizar y unificar los procesos de enseñanza y aprendizaje que acompañan la formación inicial y continua del personal. A través de este nuevo esquema, se busca consolidar perfiles profesionales acordes a las demandas actuales de la seguridad pública y garantizar estándares de calidad en la capacitación de los efectivos.

Durante la jornada se entregó de forma simbólica una copia de la resolución que aprueba el diseño curricular jurisdiccional, el cual constituye el primer paso formal para la creación de la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial. Esta nueva propuesta académica representará un avance clave en la formación especializada de recursos humanos abocados a la prevención, el control y la construcción de una cultura vial más segura en la provincia.

Los manuales entregados forman parte de una planificación estratégica destinada a fortalecer el funcionamiento de las escuelas policiales y brindar herramientas actualizadas para las futuras generaciones de efectivos, representando un legado documental que organiza normativas, procedimientos y criterios pedagógicos.

La importancia de un trabajo articulado

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia del trabajo articulado: "Desde el día uno, el gobernador nos pidió que trabajemos juntos pensando en el San Juan del futuro, que necesita de más profesionalización y educación en todas las áreas posibles. Este logro del D-6, que acompañamos desde el inicio con nuestros equipos técnicos, no sólo ayuda a la formación continua de quienes están dentro de la Policía y de los futuros efectivos, sino que además los hace parte de la transformación educativa que estamos llevando adelante".

Por su parte, la jefa del D-6, Patricia Herrera, agregó: "El día de hoy es especial. Vivimos en un mundo que evoluciona rápidamente y la respuesta del Estado no debe ser otra que avanzar en la profesionalización para combatir el delito. Este desafío se pudo concretar gracias al trabajo de todo el D-6; apostar a la educación es apostar al futuro de la seguridad".

Políticas de profesionalización en San Juan

La consolidación del SIEP se enmarca dentro de la política sostenida de profesionalización impulsada por el Gobierno de San Juan, entendiendo a la capacitación permanente como una herramienta fundamental para mejorar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

De la actividad también participaron la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; el subjefe de Policía, Germán Videla; integrantes de la Plana Mayor de la Policía; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez; el jefe del RIM 22, Pablo Molina, efectivos policiales y autoridades del Ministerio de Educación.