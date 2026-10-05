El Poder Judicial dio a conocer la reprogramación de la prueba de Dactilografía suspendida por el viento Zonda

El Poder Judicial de San Juan reprogramó para este martes 6 de octubre la prueba de Dactilografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026 que había sido suspendida el viernes pasado debido al viento Zonda .

La medida alcanza a las personas inscriptas en la Primera Circunscripción Judicial que tenían asignados turnos en el horario vespertino del viernes 2 de octubre, entre las 13.15 y las 16.45 .

El cronograma completo de inscriptos y turnos para la prueba de Dactilografía se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/dactilografia/

Por otra parte, el Poder Judicial informó el cronograma especial para las personas con discapacidad que se inscribieron bajo esa condición y acreditaron su situación mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

Los exámenes se desarrollarán el miércoles 7 de octubre, desde las 15, y el jueves 8 de octubre, desde las 14.30, en las salas del subsuelo del Edificio 25 de Mayo (Tribunales), ubicado en Rivadavia 473 Este, Capital. El cronograma completo en el siguiente ink: https://www.jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/personas-con-discapacidad/

Para facilitar la participación de los aspirantes, se estableció que en la misma jornada se realizará la prueba de Dactilografía y, quienes la aprueben, continuarán inmediatamente con la evaluación de Ortografía. Las personas convocadas deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y respetar el turno asignado en el cronograma oficial.