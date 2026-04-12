Este es el estado del tiempo para el domingo 12 de abril en San Juan

San Juan vivirá este domingo 12 de abril una jornada con condiciones estables, cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin probabilidad de precipitaciones, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, en una jornada templada a cálida, típica del otoño sanjuanino.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura cercana a los 13°C, en tanto que por la tarde el termómetro llegará a su punto máximo con 30°C y similares condiciones de nubosidad. Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 24°C, manteniéndose el cielo con nubosidad parcial.

El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h, predominando del noreste por la mañana, rotando al sudeste por la tarde y nuevamente al noreste hacia la noche.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn12042026 El pronóstico del tiempo del domingo 12 de abril de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.