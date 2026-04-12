    • 12 de abril de 2026 - 08:50

    Este es el estado del tiempo para el domingo 12 de abril en San Juan

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 30°C.

    Clima en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, en una jornada templada a cálida, típica del otoño sanjuanino.

    Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura cercana a los 13°C, en tanto que por la tarde el termómetro llegará a su punto máximo con 30°C y similares condiciones de nubosidad. Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 24°C, manteniéndose el cielo con nubosidad parcial.

    El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h, predominando del noreste por la mañana, rotando al sudeste por la tarde y nuevamente al noreste hacia la noche.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

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    El pron&oacute;stico del tiempo del domingo 12 de abril de 2026.-

    El pronóstico del tiempo del domingo 12 de abril de 2026.-

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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