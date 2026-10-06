    • 6 de octubre de 2026 - 17:45

    Este jueves inauguran el nuevo Mercado Frutihortícola de Pocito: un predio con gran infraestructura

    Con la presencia del intendente Fabián Aballay, el departamento sumará un polo clave de comercialización directa entre productores y consumidores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un paso clave para el desarrollo económico y productivo del sur provincial, este jueves quedará formalmente inaugurado el Mercado Frutihortícola de Pocito. El nuevo espacio comercial, impulsado por la comuna, está ubicado estratégicamente sobre la avenida Joaquín Uñac (conocida como Calle Hilario Ascasubi), entre calles 6 y 7.

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    La iniciativa tiene como objetivo principal potenciar la comercialización de frutas y verduras, facilitando un canal de venta directa que beneficie tanto a las familias productoras como a los vecinos de la zona.

    Del productor al consumidor: un nuevo polo de ventas

    Durante los preparativos para la apertura, el intendente Fabián Aballay destacó la trascendencia que tendrá el predio para el sector agrario departamental.

    "Este mercado le va a permitir a nuestros productores poder comercializar el fruto que con su mano y con su esfuerzo han logrado y trabajado desde su chacra, desde su finca", señaló el jefe comunal. Además, remarcó que el espacio funcionará como "un punto de venta de esos productos directamente de la mano de quien los produce al consumidor, al vecino".

    El masterplan del proyecto contempla un desarrollo total en cuatro etapas, siendo esta primera fase la que permitirá poner en marcha las instalaciones operativas y abrir las puertas a los primeros oferentes.

    Infraestructura y servicios en la primera etapa

    En esta instancia inaugural, el predio ofrecerá una infraestructura de gran jerarquía pensada para optimizar los tiempos de logística, conservación y venta:

    • Más de 50 puestos comerciales destinados a la oferta frutihortícola.
    • Una gran nave central y dependencias operativas.
    • Dos cámaras frigoríficas con precámaras, claves para garantizar la cadena de frío y el almacenamiento óptimo de la mercadería.
    • Una báscula de pesaje para el control de cargas.
    • Una amplia playa de estacionamiento para facilitar el acceso y la circulación de vehículos particulares y de transporte.

    Con esta apertura, Pocito suma un centro de abastecimiento de referencia que promete dinamizar la economía local y consolidarse como un punto neurálgico para el comercio de alimentos en la provincia.

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