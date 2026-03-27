Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán llevados el 27-03-26, a las 6:30 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Lo despedimos con profundo dolor, Sus tíos Sonia Castro; Carlos Fernandez y sus primos Germán ;Carina y familias participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma.
Su primo Juan Domingo D'Asaro, sus hijas Adriana y Laura participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma.