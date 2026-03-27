Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

El detalle con la información de interés.

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

VIERNES 27 DE MARZO DE 2026 - FAGALE , RICARDO OSVALDO Sus restos serán llevados el 27-03-26, a las 6:30 horas, al Crematorio. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

- CALDERÓN , NICOLAS ADRIAN Lo despedimos con profundo dolor, Sus tíos Sonia Castro; Carlos Fernandez y sus primos Germán ;Carina y familias participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma.