Feria Manija 2026: vuelve con todo la primera edición del año en Plaza Ejército Argentino

La Feria Manija regresa en 2026 con su primera edición del año y promete una jornada cargada de cultura, nostalgia y entretenimiento. El evento se realizará este domingo 12 de abril, de 17 a 21 horas, en la Plaza Ejército Argentino, ubicada en la intersección de calles Urquiza y Pedro Cortínez, atrás del Auditorio Juan Victoria, en Capital.
Con una propuesta amplia y diversa, la feria se consolida como un punto de encuentro para aficionados y coleccionistas. En esta edición habrá espacios dedicados a la compra, venta y canje de distintos artículos, que van desde libros, fanzines e ilustraciones, hasta juegos creativos y juguetes retro.
Además, los visitantes podrán encontrar antigüedades, monedas, billetes, vinilos, casetes, CDs, VHS, cartuchos y consolas, en un recorrido que combina lo clásico con lo alternativo.
La Feria Manija se ha convertido en un evento esperado dentro de la agenda cultural local, ofreciendo una experiencia que mezcla lo comercial con lo recreativo, ideal para quienes buscan objetos únicos o simplemente disfrutar de un paseo diferente.