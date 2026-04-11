Feria Manija 2026: vuelve con todo la primera edición del año en Plaza Ejército Argentino

La Feria Manija reunirá libros, vinilos, videojuegos retro y mucho más este domingo 12 de abril, con propuestas de compra, venta y canje para todos los gustos.

La Feria Manija tendrá su primera edición del año 2026 este domingo.

La Feria Manija regresa en 2026 con su primera edición del año y promete una jornada cargada de cultura, nostalgia y entretenimiento. El evento se realizará este domingo 12 de abril, de 17 a 21 horas, en la Plaza Ejército Argentino, ubicada en la intersección de calles Urquiza y Pedro Cortínez, atrás del Auditorio Juan Victoria, en Capital.

Con una propuesta amplia y diversa, la feria se consolida como un punto de encuentro para aficionados y coleccionistas. En esta edición habrá espacios dedicados a la compra, venta y canje de distintos artículos, que van desde libros, fanzines e ilustraciones, hasta juegos creativos y juguetes retro.

Además, los visitantes podrán encontrar antigüedades, monedas, billetes, vinilos, casetes, CDs, VHS, cartuchos y consolas, en un recorrido que combina lo clásico con lo alternativo.