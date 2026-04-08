Final feliz en San Juan: el perro abandonado en Barreal fue rescatado y hoy tiene hogar

La escena había causado indignación y tristeza en toda la provincia. Un perro corriendo desesperado detrás de un vehículo, sin entender por qué lo dejaban atrás .

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El video, captado durante el fin de semana largo en las inmediaciones de Barreal , mostraba el momento en que el dueño de un Ford Ka, en un acto totalmente cruel, se alejaba mientras el animal intentaba alcanzarlo , incluso poniendo en riesgo su vida al cruzarse con otros autos.

El caso fue difundido por la organización Patitas San Juan , que rápidamente convocó a la comunidad a visibilizar el hecho y repudiar el abandono. “Invitamos a toda la comunidad a etiquetar a todos los medios digitales y diarios para repudiar esta acción y que llegue a todo San Juan”, expresaron en su momento. Sin embargo, la preocupación crecía: nadie sabía qué había sido del perro tras ese episodio.

Durante horas, la incertidumbre dominó la historia. Testigos no pudieron aportar datos sobre su paradero y ni siquiera quien registró el video tenía más información. El destino del animal era una incógnita dolorosa.

Este miércoles, la cuenta Huellitas en el Camino San Juan compartió el desenlace que muchos esperaban, con un mensaje cargado de emoción y esperanza. Proteccionistas de Barreal lograron rescatar al perro, brindarle contención y acompañarlo hasta cambiar su destino.

El pequeño fue bautizado como Topo. Y hoy, su historia tiene un final completamente distinto.

Topo fue adoptado por Mario Pastén, quien decidió abrirle las puertas de su hogar y, sobre todo, de su corazón. Aquel perro que corría detrás de un auto que lo abandonaba, hoy corre hacia una vida nueva, rodeado de cuidado y afecto.

“Hoy Topo está bien. Hoy Topo tiene una familia. Hoy Topo ya no corre detrás de un auto que se aleja… hoy corre hacia una vida llena de amor”, compartieron desde la organización.

La historia, que comenzó con una imagen de crueldad, se transformó en un símbolo de lo contrario: la empatía, el compromiso y la solidaridad de quienes no miran para otro lado.

Porque, como recordaron quienes hicieron posible el rescate, frente al abandono siempre puede aparecer la esperanza. Y mientras exista gente dispuesta a ayudar, ningún rescate será en vano.