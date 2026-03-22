    • 22 de marzo de 2026 - 08:46

    Fuerte viento y posibles chaparrones por la noche, el tiempo en San Juan para este domingo 22 de marzo

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 26°C.

    Clima en San Juan

    Clima en San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El domingo 22 de marzo se presenta con condiciones meteorológicas estables durante gran parte del día en San Juan, aunque con un cambio hacia la noche que podría traer precipitaciones aisladas.

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    Según el pronóstico, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector norte, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

    Por la tarde, se espera un ascenso térmico significativo, alcanzando una máxima de 26°C. El cielo continuará parcialmente nublado y los vientos rotarán al sudeste, intensificándose con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

    Hacia la noche, las condiciones cambiarán: aumentará la inestabilidad y se prevén chaparrones aislados. La temperatura descenderá levemente hasta los 23°C, mientras que el viento persistirá del sector sur con intensidad moderada y ráfagas.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

    SMN22032026
    El pron&oacute;stico del tiempo del domingo 22 de marzo de 2026.-

    El pronóstico del tiempo del domingo 22 de marzo de 2026.-

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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