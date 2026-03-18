Iglesia lanza la 'Ruta Turística de Mujeres de Montaña', una nueva propuesta creada por emprendedoras locales

Hoy, el departamento Iglesia se convertirá en escenario del lanzamiento de un nuevo producto turístico privado que cuenta con el aval del municipio de esta comuna. Se trata de la ‘Ruta Turística Mujeres de Montaña’ , una propuesta que nació por iniciativa de 12 emprendedoras locales. Esta ruta incluye un pasaporte que ofrece importantes descuentos.

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A partir de este próximo fin de semana largo, los turistas que lleguen a Iglesia ya podrán participar de la ‘Ruta de mujeres de montaña’. Esta propuesta está integrada por 12 mujeres emprendedoras, todas nacidas o radicadas en la región, que llevan años capacitándose para profesionalizar sus emprendimientos y contribuir con el crecimiento del turismo local.

Luego de tres años de capacitación dentro del programa Mujeres en Red, de la empresa Vicuña, este grupo de emprendedoras decidió poner en marcha esta ruta que incluye complejos de alojamiento, locales gastronómicos, emprendimientos de artesanías y de productos regionales, entre varias opciones distribuidas en Tudcum, Colola, Bella Vista y las Flores.

La Ruta Turística Mujeres de Montaña invita a los visitantes a vivir en primera persona la identidad iglesiana a través de talleres, actividades, sabores y experiencias auténticas, creadas y gestionadas por mujeres que conocen la tierra, la cultura y la esencia del territorio. Las iniciativas se articulan a lo largo de un corredor turístico que busca complementar y ampliar la oferta existente, sumando alternativas de valor para quienes visiten Iglesia durante todo el año.

Esta red de emprendimientos trabaja de manera conectada y con los mismos lineamientos y promociones especiales, pensadas para atraer a los turistas. Un de estas propuestas es el pasaporte que incluye varios beneficios.

El pasaporte de la nueva ruta en Iglesia

El Pasaporte de la ‘Ruta Turística Mujeres de Montaña’, en Iglesia, ofrece la oportunidad para visitar los emprendimientos que integran el circuito, disfrutando de experiencias únicas e inolvidables, mientras se obtienen beneficios exclusivos.

Este pasaporte se puede solicitar en cada uno de los emprendimientos que integran la Ruta. Con cada visita y consumo, el usuario suma sellos en el pasaporte, y progresivamente accede a descuentos y/o regalos de las prestadoras.

Al visitar cada emprendimiento se debe presentar el pasaporte y completar un registro para acceder a un sello. A partir de 4 sellos se podrá acceder a un 10% de descuento, desde 8 sellos se accede a un 15% de descuento, y al completar los 12 sellos, se obtiene un regalo especial de recuerdo de la Ruta.

Cualquier persona mayor de 18 años con la motivación de recorrer la Ruta Turística Mujeres de Montaña’ puede solicitar el pasaporte. En caso que estime no volver al destino antes del vencimiento, y de que no se hayan completado los sellos, el pasaporte puede ser transferido a otra persona que el usuario elija para dar continuidad a los beneficios.

Lanzamiento oficial de la nueva propuesta en Iglesia

Esta tarde, en Iglesia, se realizará el lanzamiento oficial de la ‘Ruta Turística Mujeres de Montaña’. El acto será a las 20, en la estación de ferrocarril, con la presencia de las autoridades municipales.

Durante el lanzamiento, las creadoras de esta nueva propuesta invitaran a la gente a visitar la cuenta oficial para conocer todos los detalles de la Ruta y de los emprendimientos que la integran.